Une murale de Banksy peinte sur un garage est vendue mais restera en place

Photo: Ben Birchall Associated Press

Londres — Un marchand d’art britannique affirme avoir acheté une murale peinte par l’artiste de rue Banksy sur un mur de garage au pays de Galles pour plus de 100 000 livres (172 000 $CAN). L’oeuvre, peinte dans la ville industrielle de Port Talbot, montre un enfant qui joue dans les cendres provenant d’un feu dans une benne à ordures, une référence apparente à la pollution de l’air. Des gardes de sécurité ont été embauchés pour protéger l’oeuvre après son apparition en décembre sur le garage d’un métallurgiste. John Brandler, de Brandler Galleries, dans l’est de l’Angleterre, a déclaré vendredi qu’il avait accepté de laisser la murale en place pendant au moins deux ans. « Je veux faire de Port Talbot un lieu où les gens veulent aller plutôt qu’un endroit que les gens veulent quitter. D’ici peu, je songe à amener cinq ou six autres Banksy à Port Talbot. Faisons une exposition. »