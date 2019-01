Année record pour Pointe-à-Callière

Photo: Jacques Grenier Le Devoir

Le musée Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal a connu une année 2018 record en ce qui concerne la fréquentation. L’établissement a accueilli 527 216 visiteurs, une hausse de 14 % par rapport à l’année 2017, selon un communiqué. Le musée a entre autres expliqué cette hausse par l’ouverture de nouveaux sites historiques, soit le Fort de Ville-Marie et le Collecteur de mémoires, l’expérience sonore et lumineuse créée à l’intérieur du premier égout collecteur de l’Amérique du Nord. L’exposition Reines d’Égypte a quant à elle attiré 316 000 visiteurs, un record pour une exposition temporaire.