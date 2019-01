Sur le radar: calendrier du MBAM

Comme on peut le lire dans le Catalogue raisonné des livres d’heures conservés au Québec — ouvrage dirigé par Brenda Dunn-Lardeau —, 24 livres d’heures, manuscrits et imprimés, sont conservés dans la province.

À cela s’ajoutent quelques pièces connexes, fragments d’ouvrages démembrés… Des œuvres réalisées entre 1225 et 1583. Cinquante de ces trésors sont à l’honneur jusqu’à dimanche au Musée des beaux-arts de Montréal dans une présentation très soignée et très bien documentée. On y apprend comment les livres d’heures — ouvrages de dévotion privée « centrés sur l’Office de la Vierge » — furent en effet souvent, comme bien d’autres manuscrits enluminés, démembrés à partir du XVIIe siècle.

Il s’agissait alors de mettre en avant certaines pages comme on le ferait avec de petits tableaux…