Les paysages bienveillants de Benjamin Klein

Il n’y a pas qu’une Cynthia Girard-Renard pour s’amuser en peinture avec le monde animal. Benjamin Klein le fait aussi.

Sa faune (coccinelles, tortues, lucioles…) est à ce point en symbiose avec le luxuriant paysage que ses tableaux ne sont pas que simples descriptions. Ils donnent aussi éclat à la matière et à la manière (le geste de l’artiste). La série Veilleuses prend assise dans un monde nocturne et onirique et c’est avec élégance qu’elle s’inscrit dans le contexte inusité d’un hôpital.

Photo: Benjamin Klein

La galerie Pierre-François Ouellette art contemporain l’exposait plus tôt en 2018, mais dans un corridor du CUSM, la douzaine de tableaux prend valeur d’une saine et bienveillante échappatoire.