Architectures belges et québécoises au diapason

Entre la passerelle piétonne au-dessus d’une voie ferrée de la place Cage aux Ours à Bruxelles et le pont ferroviaire du site Outremont, il y a plus de similitudes que le contraire. Ces deux structures contribuent à la métamorphose d’un lieu. Le centre sportif Adeps La Fraineuse, à Spa, et le stade de soccer du complexe environnemental de Saint-Michel ont peu en commun, mais les deux sont dans une même relation de respect avec le paysage. De tels rapprochements entre cinq projets en Belgique et cinq au Québec sont au coeur de cette exposition en fin de parcours. Par interférence, le duo belgo-québécois de commissaires a voulu mettre en relief le pouvoir régénérateur de l’architecture de sites rendus obsolètes.

Entrer: en interférence Au Centre de design de l’UQAM, jusqu’au 9 décembre