Jouer et s’amuser au musée

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les enfants prennent plaisir à se promener dans ces espaces hors normes que sont les musées d’art ou d’objets. Mais quand, pour Noël, les musées proposent des activités spécialement conçues pour eux, les petits sont alors séduits et en redemandent. Voici trois musées qui attendent les enfants à bras ouverts.

Musée POP

À Trois-Rivières, le Musée de la culture populaire du Québec, le POP, propose une activité intergénérationnelle, Les bébelles de Papi et Mamie. Toutes les fins de semaine de décembre jusqu’au 23, un lutin coquin établit ses quartiers dans le Musée POP et s’amuse avec les jouets de la collection. Il invite les enfants à découvrir avec lui ces objets avec lesquels jouaient leurs papis et mamies : des toupies, des billes, des bolos, etc. On passe ensuite à l’atelier où, avec l’aide des plus grands, les enfants pourront créer leur propre yoyo et le rapporter à la maison.

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Les enfants adorent l’art contemporain avec ses installations et ses tableaux aux couleurs affirmées. Au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, on invite les familles à une sortie amusante qui permet de découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs tout en profitant de l’espace de jeux aménagé dans le hall d’entrée du musée. De plus, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Dès le 24 novembre, on pourra également visiter l’exposition Opus-Focus, de l’artiste Sébastien Pesot, qui s’amuse à explorer l’objet, dans sa forme et son concept, pour en révéler des aspects inattendus. Il s’inspire de la musique, des fleurs et du corps humain. L’exposition réunit des photographies, des sculptures et des installations audio-vidéo surprenantes. Les enfants seront subjugués !

Dans une autre salle du musée enfin, François Morelli signe l’exposition Corps de passage. Ici, cet artiste multidisciplinaire, tout en s’imposant des contraintes très précises, a su laisser place aux surprises et aux imprévus…

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

C’est avec du théâtre que le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a décidé de faire plaisir aux enfants durant les Fêtes. Le 15 décembre à 19 heures, ce sera Noël, l’Odyssée des Muses et des Chimères, un spectacle interactif qui propose de faire toute la lumière sur Noël. Qu’est-ce que Noël ? Pourquoi fête-t-on Noël? D’où vient cette fête ? Tout le monde fête-t-il Noël de la même façon ? Noël a-t-il encore du sens ?

Avec humour et poésie, trois muses tentent de répondre à ces questions et entraînent les enfants dans un grand voyage autour du monde, à l’aide du conte et de la musique. Ce périple sollicitera tous les sens des petits : l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher et même le goût !

Et comme tous les premiers samedis du mois le Musée propose des promenades en compagnie d’un guide à la découverte des expositions, voilà une bien belle occasion de passer du temps en famille et d’initier les jeunes à l’art dès le 1er décembre !