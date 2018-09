Le Metropolitan Museum de New York relance des travaux à la surprise générale

New York — Reporté sine die il y a 18 mois, le grand projet de rénovation d’une aile du Metropolitan Museum de New York a été officiellement relancé vendredi par le musée, à la surprise générale. L’institution avait annoncé, en 2014, la reconstruction de l’aile sud-ouest du bâtiment situé le long de la Cinquième avenue, pour un coût estimé à 600 millions de dollars. Mais la situation financière du Met s’est dégradée peu de temps après, malgré une fréquentation record. Le musée a dû réduire son train de vie, lancer un plan de départs volontaires et mettre entre parenthèses le projet de rénovation. La séquence a coûté son poste au directeur Thomas Campbell, contesté en interne et taxé d’avoir vu trop grand. Car dans le même temps, le responsable avait présidé à l’extension du Met, en 2016, à l’ancienne adresse du Whitney Museum, située, comme le Metropolitan Museum, dans le quartier de l’Upper East Side. Vendredi, le Met a indiqué qu’il quitterait cette nouvelle antenne, baptisée Met Breuer, en 2020, avec trois ans d’avance sur la fin de son bail. Le Met s’est entendu avec une autre institution de l’Upper East Side, la Frick Collection, qui prendra le relais du Breuer le temps de la rénovation de son propre bâtiment, la Frick House. Une porte-parole de la Frick Collection a indiqué que la durée prévue des travaux de la Frick House était de deux ans environ. En 2023, date de la fin du bail du Met, qui l’aura sous-loué trois ans à la Frick Collection, l’ancien siège du Whitney Museum n’aura donc plus d’occupant.