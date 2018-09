Miniatures enluminures

Photo: MBAM/Christine Guest / Gregory Houston / Gilles Saint-Pierre

À gauche : Simon Bening (1483-1561), Feuillet d’un livre d’heures : Saint Sébald de Nuremberg, vers 1515-1525. MBAM, achat, legs Horsley et Annie Townsend.

Au centre : Maître de l’échevinage de Rouen, Moine (ermite) priant pour le défunt et Combat pour son âme entre saint Michel et le diable, vers 1470, Rouen, miniature extraite d’un bréviaire manuscrit en latin à l’usage de Rouen (?), de Rome (?). Montréal, Bibliothèque de l’Université McGill, Livres rares et collections spécialisées, achat de Gerhard R. Lomer, bibliothécaire universitaire de McGill, à la demande de R. Cleveland Morgan, 1927.

À droite : Atelier du Maître de l’échevinage de Rouen, L’Annonce aux bergers, Heures de Pellegrin de Remicourt et de Madeleine Symier, vers 1470-1475, Rouen. Université du Québec à Montréal, Bibliothèque des arts, Collections spéciales, legs de l’École des Beaux-Arts de Montréal, 1969.