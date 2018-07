Un marchand d’art découvre six oeuvres de Kooning dans un local

Photo: Associated Press

New York — En passant en revue le contenu du local d’un restaurateur d’art pour lequel il avait payé 15 000 $, le marchand d’art David Killen a découvert ce qu’il croit être six tableaux de Kooning. Le local d’entreposage, situé près de la ville d’Ho-Ho-Kus, appartenait à Orrin Riley, décédé en 1986, qui avait cédé ses biens à sa compagne, morte en 2009. Après avoir essayé, en vain, de vendre individuellement les quelque 200 œuvres, les héritiers ont décidé de céder en vrac tout le contenu du local. Ce n’est qu’après avoir vidé la pièce que Killen s’est aperçu que six toiles ressemblaient à des œuvres du peintre américano-néerlandais Willem de Kooning (1904-1997). Il les a montrées au restaurateur d’art Lawrence Castagna : « Je crois formellement qu’elles sont » des Willem de Kooning, a-t-il déclaré.