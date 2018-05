Concours d’art public pour l’île Sainte-Hélène

Au printemps 2017, l’île Sainte-Hélène fut amputée de 1000 arbres afin de permettre la création d’un amphithéâtre de 65 000 places. Un lac fut aussi éliminé… L’art pourrait-il panser ce site patrimonial mis à mal ? Un an plus tard, le Bureau d’art public lance un concours pour le parc Jean-Drapeau, dans le secteur ouest de l’île Sainte-Hélène, où est déjà installé le stabile Trois disques — renommé l’Homme — d’Alexander Calder. Cette nouvelle oeuvre d’art public devra être une intervention fragmentée entre trois espaces sur ce site. Chacun des quatre finalistes qui seront choisis recevra un montant de 7000 $ pour élaborer son projet. La proposition gagnante aura un important budget de réalisation de 604 000 $ et sera inaugurée en juillet 2019. Les artistes professionnels intéressés ont jusqu’au 4 juin pour répondre à cet avis de concours.