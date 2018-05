Le Musée des beaux-arts du Canada retire son Chagall de la vente, sans pénalité

Ottawa — Le Musée des beaux-arts du Canada a pu retirer des enchères le tableau La tour Eiffel, de Marc Chagall, sans payer de pénalité grâce à la générosité d’un donateur anonyme.

L’établissement muséal d’Ottawa et la maison Christie’s ont confirmé, jeudi, que le tableau ne serait finalement pas mis en vente.

Dans une déclaration commune, le musée et Christie’s ont indiqué que la décision avait été prise « d’un commun accord » et qu’à la lumière d’une entente financière à la satisfaction des deux parties, aucuns frais ne devront être payés par l’établissement muséal d’Ottawa.

Le musée a indiqué qu’un donateur, qui a requis l’anonymat, allait payer les frais d’annulation imposés par Christie’s.

Les deux parties travaillent maintenant ensemble à préparer le retour du tableau au musée.

Photo: Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada avait annoncé le mois dernier qu’il mettrait aux enchères la toile de Marc Chagall à la mi-mai, à New York, dans le but d’acquérir un tableau d’un autre artiste français, Saint Jérôme de Jacques-Louis David, qui risquait, selon le musée, de quitter le pays.

Toutefois, le gouvernement du Québec avait par la suite annoncé avoir pris des mesures pour s’assurer que le chef-d’oeuvre néoclassique de Jacques-Louis David demeurerait dans la province.

Puisque le Saint Jérôme ne risquait plus de quitter le pays, le conseil d’administration du MBAC en était venu à la conclusion qu’il n’était plus nécessaire de vendre La tour Eiffel.

Selon les estimations, le tableau, acheté en 1956, aurait pu être vendu aux enchères entre 6 millions $US et 9 millions $US (entre 7,5 millions et 11,3 millions do dollars canadiens).