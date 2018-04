Précipitation et vice de forme dans la vente du Chagall

Comment le tableau La tour Eiffel (1929) de Marc Chagall a-t-il pu sortir si vite du pays ? Le diable est dans les détails : ici, il surgit d’un timing, d’une chronologie. Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) tenait à ce que le tableau soit monnayé vite chez Christie’s, à la vente de mai — une des plus payantes de l’année avec celle de novembre. Sa vente financerait l’achat par le MBAC d’un autre tableau, le Saint Jérôme (1779) de Jacques-Louis David ; or, l’offre déposée pour ce dernier en décembre doit se conclure, argent sonnant et trébuchant à l’appui, le 11 juin 2018. Calculez le délai : le Chagall ne pouvait techniquement se permettre l’arrêt de deux à six mois, quasi obligatoire pour les tableaux de maîtres qui sortent du pays, par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC). Le Musée des beaux-arts du Canada savait-il à l’avance qu’il pourrait éviter cette étape, ou a-t-il pris un risque, mettant un Chagall en jeu ?

Experts et muséologues consultés par Le Devoir estiment qu’il était impossible de prévoir que La tour Eiffel éviterait comme il l’a fait la CCEEBC, ce mécanisme de protection du patrimoine du pays. Au contraire. « Je suis un ancien membre de la CCEEBC », indique Alain Lacoursière, ancien « policier des arts » devenu courtier d’oeuvres, qui y a officié de 2014 à 2017. « Je dis qu’aujourd’hui qu’il faut enlever le mot “exportation” dans le terme “Commission d’exportation”, tabarnak, parce que si c’est comme ça, la commission ne sert plus à rien ! Le Chagall aurait dû y passer ! »

La CCEEBC, entité indépendante, « détermine si les biens culturels sont d’un intérêt exceptionnel et d’une importance nationale en vue de protéger et de préserver le patrimoine […] du Canada ». Pour ces biens, elle impose un délai variant de deux à six mois avant de leur permettre de sortir du pays, tentant d’abord de trouver une organisation publique qui l’achèterait à un juste prix. Aucun mécanisme présentement ne permet d’obliger un bien culturel à rester au Canada. Au mieux, la commission peut reporter une exportation.

Or, La tour Eiffel de Chagall ne s’est pas rendue à la CCEEBC. Car pour ce faire, un expert-vérificateur doit refuser la licence d’exportation. L’Art Gallery of Ontario (AGO), expert-vérificateur de La tour Eiffel, a en octroyé une, et permanente de surcroît. Comment l’AGO a-t-elle pu conclure que ce « bien ne présente pas un intérêt exceptionnel et qu’il ne revêt pas une importance nationale », comme le mentionne la loi ? Sur quelle base ? Mystère. « J’ai bien peur que personne de l’AGO ne va commenter ce sujet », s’est contentée de répondre la relationniste du musée. Rappelons que l’AGO possède deux des trois huiles de Chagall qui demeurent dans le domaine public au pays, Over Vitebsk (1924) et Le violoniste rouge (date de réalisation inconnue).

Vice de forme

Selon la loi, « l’expert [vérificateur] n’est pas tenu de fournir les raisons pour lesquelles il recommande à l’Agence des services frontaliers de délivrer la licence [d’exportation]. Des motifs sont requis seulement lorsque la recommandation veut que la licence soit refusée », précise Patrimoine canadien. Alors que l’expert-vérificateur doit légalement informer sans délai la CCEEBC de sa recommandation, il ne l’a pas fait ici, comme l’indiquait un texte de l’agence QMI.

« Le MBAC a informé le Secrétariat de la CCEBC de son intention d’aliéner La tour Eiffel […] dans une lettre reçue le 21 décembre 2017 », a indiqué Rémi Caradot, de ce secrétariat. Rappelons qu’à cette date, le Chagall était encore offert en première instance aux autres musées canadiens, qui avaient jusqu’au 9 janvier pour signaler leur intérêt à l’acheter avant que le MBAC puisse l’exporter.

Le Secrétariat a rappelé par écrit au MBAC le 1er février que c’est Patrimoine canadien qui administre le système de contrôle des exportations. Et « le 22 mars 2018, le Secrétariat et la Commission ont appris du site de Art Market Monitor que le tableau avait quitté le pays […]. La Commission n’a eu aucun rôle à jouer dans ce dossier. »

Calendrier

Le conseil d’administration du MBAC a voté la décision d’aliéner le Chagall pour financer l’achat du David en décembre, selon une entrevue du directeur Marc Mayer à Canadian Art. Monseigneur Denis Bélanger, de la Fabrique, a confirmé au Devoir que l’offre, déposée le 11 décembre et valide six mois, indiquait noir sur blanc que le financement se ferait par la vente « d’un tableau important du XXe siècle ».

Pour être mis en vente en mai, un tableau doit être laissé à Christie’s mi-janvier, afin que la maison d’enchères puisse authentifier l’oeuvre, la photographier, préparer le matériel et les textes promotionnels.

On peut conclure que le MBAC a agi dans la précipitation ; une précipitation auto-infligée. Rappelons que Saint Jérôme avait été offert aux musées canadiens en juillet 2016 pour 4,56 millions. Un an et demi plus tard, impatientée par l’absence de réaction, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame est allée vérifier l’intérêt d’acheteurs à l’international, et la valeur marchande du tableau. Elle a alors haussé son prix à 6,3 millions.

La Fabrique a précisé au Devoir n’avoir jamais demandé de licence d’exportation pour le Saint Jérôme ; et n’avoir jamais considéré de le vendre hors du Canada. Le tableau n’était pas en danger de quitter précipitamment le pays, comme l’avance le MBAC depuis le début de ce dossier. Ni en danger d’être abîmé, puisqu’il est exposé au Musée des beaux-arts de Montréal dans des conditions muséales professionnelles depuis le 4 novembre 2016.

Le pouvoir de Mélanie Joly

La Loi d’exportation des biens culturels mentionne que « le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence » d’exportation. Autrement dit, Mélanie Joly a le pouvoir de ramener La tour Eiffel de Chagall au Canada. « Le Musée est responsable de ses opérations », s’est contenté de répondre Simon Ross, attaché de presse de Mme Joly. « Il y a des décennies, la décision a été prise de ne pas politiser l’art ou son évaluation. La Loi sur les musées autorise clairement le Musée à gérer sa collection de manière indépendante. »

« Il est faux que la ministre n’a aucune responsabilité dans cette affaire », a commenté au Devoir le sénateur Serge Joyal. Celui-ci a demandé le 25 avril au représentant du gouvernement au Sénat d’à son tour « demander à la ministre d’exiger que le MBAC ramène la toile au pays, afin qu’elle puisse être conservée dans la collection nationale ».

Le MBAC n’a pas répondu aux demandes d’entrevue du Devoir depuis le 18 avril. Paul Lang, conservateur sortant du MBAC, négociateur de l’achat du Saint Jérôme, n’a pas su se rendre disponible pour répondre aux questions du Devoir depuis le 17 avril.