Le prix Sobey dévoile sa liste préliminaire de finalistes

Ottawa — Une liste préliminaire de 25 finalistes pour le prix Sobey pour les arts a été dévoilée mardi.

Le prix de 100 000 $ est remis à un artiste visuel de 40 ans ou moins ayant exposé ses oeuvres au cours des 18 derniers mois.

La liste préliminaire inclut cinq artistes de chacune des régions suivantes : le Québec, la côte Ouest et le Yukon, les Prairies et le Nord, l’Ontario et les provinces de l’Atlantique.

Une courte liste de cinq finalistes sera annoncée le 29 mai, et le nom du gagnant sera couronné le 14 novembre prochain.

En plus du grand prix de 100 000 $, on remettra aux quatre autres finalistes 25 000 $ chacun. Les 20 autres artistes de la liste préliminaire obtiendront 2000 $.

Les finalistes feront partie d’une exposition spéciale au Musée des beaux-arts du Canada, et trois des artistes de la liste préliminaire seront choisis pour des résidences artistiques.

La liste préliminaire est la suivante :

Du Québec

Adam Basanta

Sophie Bélair-Clément

Julie Favreau

Yann Pocreau

Jon Rafman

De la côte ouest et du Yukon

Hannah Jickling et Helen Reed

Arvo Leo

Jeneen Frei Njootli

Krista Belle Stewart

Howie Tsui

Des Prairies et du Nord

Joi T. Arcand

Hannah Doerksen

Przemek Pyszczek

Elif Saydam

Couzyn Van Heuvelen

De l’Ontario

Sameer Farooq

Maggie Groat

Kapwani Kiwanga

Life of a Craphead

Nep Sidhu

De l’Atlantique