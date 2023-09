Les médias à la conquête du balado

En pleine crise financière, de plus en plus de médias québécois se lancent dans l’aventure du balado d’information, espérant attirer un nouveau public et des annonceurs. Mais difficile de tirer aisément son épingle du jeu dans un marché déjà saturé par des contenus d’artistes, d’influenceurs, de militants ou même de politiciens.

Cet automne, le magazine L’Actualité a décidé de pousser plus loin sa populaire infolettre Dollars et cents pour en tirer un balado du même nom, dont les premiers épisodes sortiront la semaine prochaine. Au micro, le chef du bureau des affaires et de l’économie, Marc-André Sabourin, livrera des astuces concrètes pour renflouer son portefeuille au quotidien et contrer l’inflation.

Cinq épisodes, de cinq minutes chacun, sortiront au début de chaque mois. On y découvrira notamment comment trouver de l’argent dans ses courriels, obtenir un rabais au restaurant ou encore un chèque de sa municipalité.

L’Actualité avait déjà fait quelques pas dans le monde du balado en proposant notamment cette année 2023 façons d’aimer, en collaboration avec le 98,5FM. Cette fois-ci, c’est seul et avec ses propres moyens que le magazine se lance dans l’arène.

Une subvention de Québec, dans le cadre du Programme d’aide à l’adaptation numérique des entreprises de la presse d’information écrite, a permis au média de s’équiper pour créer un studio d’enregistrement au sein même de ses bureaux à Montréal.

« Si ça fonctionne bien, on va lancer une 2e saison de Dollars et cents avec de nouveaux épisodes cet hiver », précise, confiante, la rédactrice en chef Claudine St-Germain. Son équipe travaille déjà sur d’autres projets de balados qui devraient voir le jour d’ici le printemps.

Une offre grandissante

L’Actualité est loin d’être le seul média au Québec à explorer ce format audio de plus en plus prisé. Rad, le « laboratoire de journalisme » de Radio-Canada, s’apprête à lancer un balado cet automne. « Plusieurs concepts sont présentement à l’étude », confirme Crystelle Crépeau, première directrice des magazines et de l’information numérique à Radio-Canada.

La Presse compte livrer aussi cet automne une deuxième saison de son balado Juste entre toi et moi, qu’on a pu découvrir ce printemps. Dans chaque épisode, le journaliste Dominic Tardif s’entretient avec un invité différent pour partager anecdotes, réflexions et autres confidences.

De son côté, Le Devoir proposera prochainement une toute nouvelle formule balado pour remplacer sa quotidienne Décrocher la une, qui a pris fin en juin. Il s’agit de séries de trois ou quatre épisodes approfondissant plusieurs angles d’un même thème ou d’une même quête journalistique. Pour la première série, qui sera dévoilée dans les prochaines semaines, l’équipe s’est penchée sur notre rapport à l’attention à l’ère de la surstimulation.

Et c’est sans oublier les nouveaux projets à venir à QUB Radio ou encore à Radio-Canada, deux acteurs déjà bien établis dans ce secteur depuis plusieurs années.

Un format intimiste

À l’image d’Internet dans les années 2000, le format balado est devenu le nouveau terrain de jeu des médias, qui cherchent à le conquérir à coups d’expérimentations en tout genre. « L’avantage du balado, c’est qu’il n’y a pas de règles préétablies comme pour d’autres formats. Il n’y a pas de minutage à respecter, tous les formats sont possibles, tous les sujets sont à explorer, on peut tout faire », note Étienne Roy, directeur des plateformes et des contenus numériques de QUB radio.

Les récits livrés au creux de l’oreille des auditeurs créent par ailleurs un sentiment de proximité. « Le ton est à la confidence, c’est plus intime. Le journaliste va, par exemple, pouvoir parler plus personnellement de son expérience, dévoiler les coulisses de son travail », souligne Crystelle Crépeau, de Radio-Canada.

Le balado offre aussi une plus grande souplesse au public, qui peut l’écouter quand il veut, où il veut, en rafale ou au fur et à mesure. C’est d’ailleurs une des raisons qui explique sa popularité grandissante dans les dernières années.

Tant du côté de QUB Radio que de Radio-Canada, on observe une croissance importante du nombre d’écoutes de balados. Le diffuseur public compte actuellement 1,5 million de branchements mensuels, ce qui correspond à une augmentation de +112 % depuis 2020.

Rejoindre un nouveau public

Et là où se trouve le public, les médias accourent. « Ça fait partie maintenant de notre manière de réfléchir à nos contenus. On se demande ce que les gens veulent lire ou entendre et surtout, où sont-ils ? Puis nous, on va vers eux, on va les rejoindre directement », explique la rédactrice en chef du Devoir, Marie-Andrée Chouinard.

Chercher à rejoindre de nouveaux publics est devenu l’un des principaux objectifs des médias traditionnels, qui traversent depuis plusieurs années une crise, leurs revenus publicitaires ayant fondu depuis l’arrivée des GAFAM. Le blocage des nouvelles par Meta depuis août n’a fait qu’ajouter une couche de complexité à la tâche, les forçant à redoubler d’efforts pour rejoindre les gens. Et c’est sans parler de la fatigue informationnelle qui pousse de plus en plus de personnes à carrément se détourner des nouvelles.

« Je pense que le message que la société nous envoie, c’est : “Soyez créatifs, essayez des choses, venez me chercher autrement. Ne tenez pas pour acquis que je vais toujours faire l’effort d’aller vers vous pour m’informer” », renchérit la directrice du développement stratégique de La Presse, Mélanie Thivierge. « Comme médias, on doit faire un effort de réinvention, de développement, chacun à notre manière. Et le balado est assurément une des clés pour nous permettre de gagner de nouveaux publics », estime-t-elle.

Se lancer dans le balado implique toutefois de faire face à certains défis, dont celui de la découvrabilité et de la monétisation. Même s’il est dans le milieu depuis 2018, QUB média « travaille fort au quotidien » pour maintenir et grossir son audience.

« Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de plateformes d’écoute et surtout des tonnes de contenus avec lesquels on se retrouve en concurrence, note Étienne Roy de QUB radio. Il faut se démarquer, trouver les bonnes histoires, les bons formats, produire plus. Mais ça prend du budget pour ça, et aussi pour faire la promotion de nos contenus afin qu’ils aient une vie et trouvent leur public. »