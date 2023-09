De la télé au balado, recommencer à zéro

Stéphan Bureau, Marie-Claude Barrette et bientôt Denis Lévesque… Lancer un balado est-il devenu la solution de derniers recours pour les animateurs qui ont été écartés des ondes ? Tous répondent que non : le balado n’est pas un plan B en attendant qu’on leur offre un projet à la télé ou à la radio. Au contraire, ils savourent pleinement la liberté totale que leur confère ce format, à mille lieues de la rigidité des médias traditionnels dans lesquels ils ont évolué toute leur carrière. Reste maintenant à faire en sorte que leur petite affaire devienne viable financièrement.

« Notre but pour le moment, c’est juste d’arriver à payer notre loyer. Je ne me serais pas lancé là-dedans si mes vieux jours n’étaient pas assurés », reconnaît avec sa bonhomie habituelle Denis Lévesque, qui a donné rendez-vous au Devoir dans un grand local vide d’un immeuble aux allures soviétiques du nord de la ville.

C’est à peine croyable, mais c’est ici que dans quelques semaines sera capté son nouveau balado, dont le lancement est prévu quelque part en octobre. Les sujets auront une dimension « populaire », à l’image de l’émission de fin de soirée qu’il a animée durant 16 ans à LCN. Mais le ton sera moins formaté, moins collé sur l’actualité brûlante, promet-il.

« À la fin, à LCN, j’étais tanné. C’était la COVID, et il fallait toujours que je parle de ça. Là, c’est beaucoup plus libre. Je peux parler de ce que je veux. Je ne suis pas limité dans le temps non plus. À la télé, tu as toujours une horloge dans ta tête. Quand tu poses une question et que la réponse de l’invité est plate, tu entends dans ta tête les gens changer de canal. Ce n’est pas du tout la même logique en podcast. Les gens s’attendent à rester captifs un bon moment », explique Denis Lévesque, qui cherchera à s’associer à des commanditaires dans les prochaines semaines. Un modèle par abonnement n’est pas exclu non plus pour en tirer des revenus.

L’exemple américain

À 64 ans, l’animateur lauréat de six trophées Artis recommence à zéro, mais c’est justement ce qui l’anime. Pourtant, quand sa fille lui a suggéré pour la première fois de se lancer dans la baladodiffusion, Denis Lévesque était dubitatif. Il voyait mal comment un balado pourrait finir par être rentable à lui seul, sans la machine d’un réseau de télé ou d’une station de radio derrière.

Puis, il s’est intéressé de plus près à ce qui se passait aux États-Unis. Là-bas, des personnages controversés comme Bill O’Reilly, Megyn Kelly ou encore Tucker Carlson ont obtenu un succès retentissant en balado après avoir été mis au ban par les chaînes d’information où ils officiaient.

« Un des grands bouleversements des dernières années, c’est qu’il y a toute une génération de gens plus âgés qui a appris à pitonner sur Internet durant la pandémie. Bill O’Reilly, par exemple, a 74 ans. Les vieux qui l’écoutaient à Fox News ont fini par le suivre quand il est parti en podcast. Les gens, qui avant étaient juste branchés sur la télé, ont appris à consommer sur leur téléphone ou sur leur ordinateur », constate Denis Lévesque.

Faire mentir les diffuseurs

Marie-Claude Barrette a fait le même pari quand elle a lancé son balado Ouvre ton jeu au printemps dernier, après le retrait de son émission de la programmation de TVA. Cinq mois plus tard, les chiffres d’audience, tant en audio qu’en vidéo, sont au-delà des attentes. L’animatrice et productrice s’apprête à annoncer l’arrivée de commanditaires dans l’aventure.

Non seulement une partie du public plus âgé qui l’a suivie durant près de 15 ans à la télé est au rendez-vous, mais Ouvre ton jeu lui a aussi permis de rejoindre un auditoire plus jeune. Un beau pied de nez à TVA, qui n’a pas renouvelé son talk-show matinal entre autres parce qu’il obtenait des résultats décevants auprès des groupes d’âges plus jeunes, la principale cible des publicitaires.

« L’extrait du balado qui a obtenu le plus de succès jusqu’ici sur les réseaux sociaux, c’est une vidéo dans laquelle Janette Bertrand parle de son rapport à la mort. […] À la télé, si j’avais dit qu’une femme de 98 ans qui parle de la mort, ça pouvait intéresser les jeunes, on n’y aurait pas cru. À la télé, la mentalité, c’est que si on rajeunit les invités, on va rajeunir l’auditoire. Mais ce n’est pas une équation aussi évidente », de conclure Marie-Claude Barrette.

Elle croit qu’il y a des enseignements à tirer pour les médias traditionnels dans la croissance phénoménale de la baladodiffusion à laquelle on assiste au Québec. Cela étant dit, le balado est un média qui opère selon sa propre logique, avec des codes qui lui sont propres. On ferait fausse route de le voir comme une simple émission de télé ou de radio, sans les impératifs de la grille horaire.

« La télé, c’est tellement formel que forcément, ça impose quelque chose qui n’est pas naturel. Je le vois chez mes invités avec Ouvre ton jeu. Il y a des gens que je reçois qui peuvent laisser tomber un sacre, par exemple, alors qu’ils n’auraient jamais fait ça à la télé. Avec le podcast, il faut oublier l’image, même quand c’est filmé. Il faut accepter d’être maquillée un peu tout croche et d’avoir un cheveu de travers », évoque Marie-Claude Barrette, qui avoue être passée par une période d’adaptation au départ pour se défaire de ses réflexes d’animatrice de télé.

Un refuge de liberté

Voudrait-elle revenir un jour revenir au petit écran ? Elle n’est pas fermée à l’idée, mais encore faudrait-il qu’on lui propose un projet intéressant. Un documentaire ? Peut-être. La télévision traditionnelle a toujours un avenir, estime Marie-Claude Barrette, mais elle doute qu’elle y ait toujours une place.

« Il y aura toujours des émissions à grand déploiement, comme Chanteurs masqués et Révolution, que la télévision reste la seule à pouvoir produire avec ses moyens. Mais les émissions à petit budget, comme celle que j’animais, où l’on parlait de santé et de psychologie le matin, ça, c’est terminé ! Radio-Canada a tiré la plogue il y a quelques années et à TVA, il ne reste plus que Salut, bonjour ! » s’attriste-t-elle, en voyant dans le balado une manière de continuer à occuper ce créneau délaissé par les diffuseurs.

Moins de deux mois après avoir appris que TVA mettait fin à son émission Le monde à l’envers, Stéphan Bureau ne tient pas non plus absolument à revenir sous les projecteurs. Surtout que son balado, qui l’occupe passablement ces jours-ci, lui offre une souplesse qu’il ne retrouverait jamais à la télé.

« S’il y a une grande leçon pour la télé dans le succès des balados, c’est que la première chose qui compte, ça reste toujours le contenu, et non le contenant. Malheureusement, à la télévision, souvent, on s’attarde plus à la forme qu’à la substance. On passe beaucoup trop de temps à penser au décor ou à l’éclairage. On sous-estime l’intelligence des téléspectateurs. Or, le balado le plus populaire dans le monde, c’est celui de Joe Rogan. Le décor ne peut pas être plus laid : c’est un drap derrière l’invité. L’important, c’est ce que les gens disent », fait valoir Stéphan Bureau.

« Pas de cash »

Il y a bientôt un an, il a lancé le balado Contact, en référence à la série de grands entretiens qu’il a déjà animés à Télé-Québec. Il confie avoir injecté jusqu’ici une dizaine de milliers de dollars de sa poche dans son projet, dont il est convaincu du potentiel, non seulement au Québec, mais dans l’ensemble de la francophonie. À la blague, il parle non pas de son « podcast », mais de son « pas de cash ».

Car Stéphan Bureau est encore loin de réussir à rentabiliser ses investissements, même s’il vient de s’associer à Télé-Québec pour la diffusion de Contact. Difficile en effet de trouver des commanditaires dans un contexte où n’importe quel quidam peut lancer un balado dans un marché aussi restreint que le Québec.

« En ce moment, c’est un peu le Far West, illustre-t-il. Beaucoup de personnes réclament leur bout de territoire. Après, il faut aussi savoir le garder. Et pour ça, il faut beaucoup de patience. Est-ce que j’en aurai assez pour être encore là dans deux ans ? Je l’espère. »