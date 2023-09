Les flâneuses

Promenons-nous dans le bois

À Frelighsburg a lieu, les 30 septembre et 1er octobre de 10 h à 17 h, le Festi’Bois, un hommage rendu à la forêt, aux arbres et aux artisans du bois. Il y aura plusieurs activités, conférences et ateliers auxquels le public peut participer gratuitement : initiation à l’identification des arbres, découverte de la structure en saule et tressage, etc. Une vingtaine d’artisans seront présents. Il y a même un spectacle de marionnettes, Petit arbre et le Grand Vent, présenté au vieux moulin du village spécialement ouvert au public pour l’occasion.