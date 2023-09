Le MEM entrouvre ses portes

Après des années d’attente, le MEM, « Centre des mémoires montréalaises », ouvrira finalement ses portes au public à partir du 6 octobre prochain. Le spacieux musée est sis à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, dans un bâtiment flambant neuf de la Société de développement Angus.

Il faudra par contre encore attendre pour voir son exposition permanente : elle n’a pas pu être terminée à temps en raison de la récente faillite de la compagnie Halo Création, qui devait se charger de ses présentations sonores et audiovisuelles. Des éléments très importants pour le musée, qui assoit sa mission sur la collecte de témoignages oraux de Montréalais attachés à leur ville.

Les deux expositions temporaires qu’accueillera le musée à partir du 6 octobre sont aussi basées sur ce même principe. Dans un espace accessible gratuitement se tiendra ainsi une exposition mettant en scène les 90 ans d’existence du Chaînon.

On sait déjà que l’organisme vient en aide aux femmes en difficulté, mais peu connaissent son histoire depuis sa fondation, au début des années 1930, par Yvonne Maisonneuve. Le Chaînon s’appelait alors l’Institut Notre-Dame-de-la-Protection, et Mme Maisonneuve y rassemblait autour d’elle des « associées », des femmes laïques ayant prononcé des voeux, pour soutenir bénévolement leurs semblables. Aujourd’hui, l’organisme Le Chaînon gère annuellement 10 000 demandes d’aide et offre de l’hébergement à court et à moyen terme aux femmes dans le besoin.

Tripler les espaces

Ce nouveau musée de 2000 mètres carrés est en fait le prolongement de ce qui était autrefois le Centre d’histoire de Montréal, installé dans l’ancienne caserne de pompiers du Vieux-Montréal et qui célèbre son 40e anniversaire cette année.

Le déménagement de cet établissement entièrement municipal dans le Quartier des spectacles s’est réalisé à la suite d’une étude stratégique sur son positionnement. « On a tout triplé », dit Annabelle Laliberté, cheffe de division au MEM. « On a triplé les espaces, triplé les équipes, triplé les programmations. »

Le MEM se réjouit de ses vues sur l’angle mythique de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, et il entend faire la part belle à tous les groupes de la société, y compris les travailleuses et les travailleurs du sexe. Les travaux ont d’ailleurs été passablement compliqués par le refus d’expropriation du tout aussi mythique cabaret Café Cléopâtre ; il a été contourné au moment de la construction et semble aujourd’hui presque encastré dans le bâtiment de verre abritant le MEM.

Photo: Sokham Sim

Parmi les pièces emblématiques du nouveau musée, on trouve une vitrine ornée de 13 enseignes de lieux montréalais mémorables. Le tout provient du Projet d’enseignes de Montréal, la collection montée par Matt Soar, professeur émérite en communications à l’Université Concordia. On y trouve entre autres les enseignes de l’ancien club 281 ou de l’église unie Saint-James, qu’on peut voir illuminées, aux côtés de portraits de Montréalais, depuis le boulevard Saint-Laurent.

Rencontres urbaines

L’exposition temporaire Détours offre pour sa part de petites vidéos présentant des personnages colorés de la vie montréalaise.

On y rencontre entre autres Jeannie Arsenault, chanteuse country qui se produit au club La Roue (mieux connu sous son nom en anglais, le Wheel Club), sur le boulevard Cavendish, où se tiennent des soirées hillbilly. On y croise aussi Ramzy Kassouf, un Libanais d’origine qui, après avoir travaillé 27 ans à la Bourse, a opté pour une vie plus lente et fondé les Jardins Carya, à Senneville.

L’équipe du MEM n’a pas encore annoncé de date cible pour l’inauguration de son exposition permanente. Des perches ont toutefois été tendues auprès de firmes spécialisées en audiovisuel.