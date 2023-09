Angelo Barsetti démaquillé

Une toute nouvelle banque de données, Rappels, contient des informations sur environ 6200 productions québécoises de théâtre des 75 dernières années. Quand son fondateur Pierre MacDuff a été interviewé récemment, sur le sujet du champion, artiste ou artisan le plus cité dans ce très riche lieu de mémoire des scènes nationales, il a sans hésitation nommé le maquilleur Angelo Barsetti.

« Il a été de centaines et de centaines de productions, et encore, on n’a pas toutes ses participations, a dit M. MacDuff, lui-même pilier du secteur. On a ce qu’on a traité et on n’a pas encore tout traité. »

Les statistiques, même incomplètes, concernant Angelo Barsetti donnent le vertige. Le compte consulté début septembre propose 372 mentions, soit 6 % de la banque numérique.

M. Barsetti a travaillé sur 173 pièces de théâtre québécoises et sur 150 créations. Il a touché à tous les genres (même le théâtre de marionnettes…) et aux productions pour tous les âges, dont cinq pour la petite enfance. Il a reçu 22 prix du TNM, 8 de l’Association québécoise des critiques et 6 de l’Académie québécoise du théâtre. Son nom reste pourtant très, très largement méconnu du public.

Le champion toutes catégories le confirme aussi sans fausse modestie ni vantardise : ces comptes impressionnants s’avèrent en effet incomplets. Il y manque ses nombreux contrats de maquillage pour la danse ou le cinéma, des travaux de photographe pour les affiches de spectacles (celle de Mains moites présentée récemment est de lui) et probablement certaines réalisations de costumier ou de coiffeur pour la scène.

« J’ai commencé à faire mon CV pour des demandes de bourses, pis je suis devenu fatigué », raconte M. Barsetti en riant. La rencontre a lieu dans une ancienne usine de boulons de Rosemont, à Montréal, qu’il a lui-même rénovée il y a une vingtaine d’années pour en faire un magnifique loft d’artiste. « Je ne suis pas arrivé au bout, mais faudrait bien que je termine la liste. En gros, je dirais que j’ai travaillé sur plus de 500 shows, peut-être même près de 600. Ça fait effectivement beaucoup en 35 ans de carrière. »

Barsetti & petit-fils

Angelo Barsetti est né à Québec en 1957. Il porte le doux prénom de son grand-père émigré d’Italie, spécialiste de la dorure, fondateur de Barsetti & Frères, célèbre fabrique de statues religieuses. Louis, son père, oeuvrait comme mouleur au sein de l’entreprise devenue Barsetti & Manucci. Les affaires allaient bon train dans le Tibet catholique jusqu’à ce que le concile Vatican II prône une sobriété quasi protestante pour la décoration des églises catholiques et que la Révolution tranquille les vide de leurs fidèles. La maison Barsetti a fermé ses portes en 1965 et jeté au dépotoir son fond d’atelier comptant quelque 300 statues.

La vocation pour le maquillage du fils Barsetti a débuté par un coup du hasard. Il étudiait en arts plastiques quand un ami l’a traîné au théâtre du Trident pour y dessiner les comédiens. C’est la première fois qu’il assistait à une représentation théâtrale.

« Je me souviens, c’était La nuit des rois, avec Dorothée Berryman et Normand Chouinard. » La production date de janvier 1975, mise en scène par André Brassard selon Rappels. « Nous sommes allés en coulisses, dans les loges. J’étais accoté sur le lavabo quand le maquilleur Yvan Gaudin m’a demandé de laver ses pinceaux. C’est fou, mais c’est comme s’il m’avait mis mes outils dans les mains. Maintenant, je suis peintre et je pense bien que je vais laver mes pinceaux jusqu’à la fin de mes jours. »

Il a ensuite déménagé à Montréal, fait plusieurs petits métiers alimentaires, un peu dansé et suivi une formation professionnelle en soins esthétiques et maquillage de l’école Jérôme-Le Royer pendant une année. « J’étais très, très timide. Je rougissais au téléphone. Ma seule option, c’était de maquiller les morts. Je suis allé offrir mes services chez Urgel Bourgie. J’avais 20 ans. Je m’étais habillé en croque-mort. Par bonheur, ça n’a pas marché parce que le thanatopracteur maquillait lui-même des corps. »

Ses premières piges professionnelles de maquilleur des vivants sont venues par la photo, art découvert là encore par un ami. Il a d’abord maquillé (et photographié) des mannequins pour une boutique de vêtements. Il a ensuite rejoint des plateaux de cinéma underground (« on nous payait en tartes aux pommes »). Et puis, est arrivé un premier contrat au théâtre. Et tout un : la création de la pièce Les Feluettes de Michel Marc Bouchard, encore une mise en scène d’André Brassard, mais pour le Centre national des arts en 1987. Angelo Barsetti avait trente ans.

« Mon nom avait été suggéré par Marc-André Coulombe qui s’occupait des costumes et quand on m’a offert ce premier contrat je l’ai d’abord refusé. Je ne connaissais pas ça le théâtre et j’avais plus le goût du cinéma et de la mode. On m’a expliqué que la production ne cherchait pas un maquilleur de théâtre, justement. Des fois, je pense que c’est le plus beau show que j’ai fait à cause de la naïveté du premier jet. Et l’accueil de Brassard a été extraordinaire. »

Après ce travail minimaliste très apprécié, le téléphone s’est mis à sonner pour des offres par les plus grands noms de ce qu’on peut qualifier d’âge d’or de la scène québécoise, de Denis Marleau à Brigitte Haentjens. L’artisan en vue travaillait parfois sur une vingtaine de productions par année. « Je mangeais dans les taxis. Certains jours, j’allais bosser dans trois théâtres. Au bout du compte, j’ai vu le théâ­tre que j’ai fait et très peu d’autres productions. Je n’avais pas le temps d’être spectateur. »

Un travail poétique

Et pour faire quoi finalement ? « J’évitais toujours de faire des masques, répond franchement le maquilleur. J’aime le travail minimaliste, naturel. On venait me chercher pour ça. Wajdi Mouawad a écrit un texte sur moi en disant que je ne suis pas un maquilleur, mais un démaquilleur. Il disait que je faisais voir ce qu’il y a en dedans, sans jamais tomber dans la décoration. C’est le plus beau compliment que j’ai reçu. »

Le géant des costumes François Barbeau l’a aussi pas mal employé comme coiffeur avec à peu près la même louange. « Il me disait qu’avec moi mes comédiens n’avaient pas l’air de sortir du salon. Je coiffais hypernaturel ou hyperthéâtral. »

La poésie des uns nourrissait celle de l’autre. Une réplique de la pièce Incendies de Mouawad lance que « l’enfance est un couteau planté dans la gorge ». Angelo Barsetti s’en est inspiré pour faire des taches en deux teintes de rouge en aqua color sur le cou des personnages concernés. « Dans les loges, les comédiens demandaient le pot de couleur en disant : “passe-moi mon enfance”… »

Les premiers contrats de danse sont venus par la compagnie Le carré des lombes de Danièle Desnoyers, chorégraphe très attentive à la mode. Cet art a ses propres contraintes liées aux mouvements, à la sueur, aux portées, etc. « Ce qui compte, c’est le premier regard. Après, c’est même chouette de voir la première impression se défaire. »

Assez rapidement, le maquilleur a demandé et obtenu d’être intégré au début du processus de création des productions. « C’est un travail de groupe et il faut savoir où on s’en va en commun », dit-il en citant les noms des costumières Isabelle Larivière et Linda Brunelle comme d’autres rencontres exceptionnelles dans les équipes de conception. Il précise que la production Pour le royaume des animaux au Quat’sous (2016) avec Mme Brunelle a été un des sommets d’exubérance de sa carrière.

« Je me suis souvent battu avec la lumière au théâtre. Elle ne révèle pas toujours bien ce que je veux. Il faut composer avec des éclairages obliques, une lumière en douche, des contraintes que je découvre en entrant en salle. Le maquillage se révèle en éclairage frontal, ce qu’on évite au théâtre la plupart du temps. J’ai donc plus de satisfaction à maquiller pour la photographie que pour le théâtre. »

Une fois qu’il a bien saisi la direction d’une production, Angelo Barsetti s’inspire parfois de toiles de maître. Sa maison est remplie de reproductions de sa main de peintre.

J’avoue que le maquillage de scène, je l’ai fait plus pour les acteurs que pour le public. Le maquillage leur permet de faire leur travail, pour les pousser dans la lumière.

Il ne sketche pas ses idées de maquillage et y va directement sur les visages de la troupe. Les acteurs apprennent le canevas et le reproduisent avant chacune des représentations. « Ils deviennent excellents », dit celui qui a aussi enseigné son art à l’École nationale de théâtre du Canada, là encore sous la gouverne d’André Brassard.

« J’avoue que le maquillage de scène, je l’ai fait plus pour les acteurs que pour le public. Le maquillage leur permet de faire leur travail, pour les pousser dans la lumière. On cherche la gueule du personnage et tout d’un coup, on la trouve et on voit dans l’oeil des comédiens qu’ils la voient eux aussi. »

Le collaborateur suractif avertit qu’il n’en rajoutera plus. À 66 ans, il arrête cette carrière pour se consacrer dorénavant à la peinture et à la photographie. L’expo Auprès regroupant ses photos (Donner corps) et celles de Jacques Perron (Corpus) sera présentée à La Petite Place des arts près de Shawinigan en octobre.

Angelo Barsetti a décidé il y a cinq ans, à 60 ans, qu’il assumerait ses autres passions d’artiste. La pandémie l’a encouragé à « trouver la porte » tout en retardant son départ par la force des calendriers repoussés et des reprises de spectacles. L’intégrale de Vernon Subutex de Virginie Despentes adaptée par Angela Konrad, en mai à l’Usine C, sera vraisemblablement sa dernière et presque 600e collaboration pour la scène. « J’aime le théâtre. J’aime ce que j’ai vécu. Je quitte ce milieu comblé. »