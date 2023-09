Le photographe Brian Merrett s'est éteint

Figure majeure de la préservation du patrimoine architectural québécois, le photographe Brian Merrett est décédé. De la fin des années 1960 jusqu’aux années 2000, Brian Merrett a photographié le paysage urbain de Montréal, tout en oeuvrant de près avec des organismes comme Sauvons Montréal, le Westmount Action Committee, Les Amis de la Gare Windsor et Héritage Montréal. Né en 1945 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, Brian Merrett vivait à Montréal depuis un demi-siècle.

Au fil de sa carrière, ses photos ont été présentées dans des expositions individuelles au Centre canadien d’architecture ainsi qu’au Musée McCord. Il participe aussi à plusieurs expositions collectives, tant au Musée des beaux-arts de Montréal qu’au Musée d’art contemporain de Montréal. Sur la scène internationale, son travail est vu à Encontros da Imagem, le festival international de la photographie de Braga, au Portugal.

Ses photographies offrent des regards sensibles sur des aspects de la vie urbaine montréalaise. Certains de ses tirages font entre autres partie de la collection du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée d’art contemporain de Montréal.

Sauver le patrimoine

Spécialiste de la photographie, la conservatrice Zoë Tousignant s’est dite profondément attristée par cette disparition. « C’était une âme gentille, drôle et toujours énergique qui nous manquera beaucoup. L’importante contribution de Brian à l’histoire de la photographie à Montréal et son travail dévoué pour protéger le patrimoine bâti de la ville ne seront pas oubliés », a-t-elle indiqué au nom du Musée McCord Steward.

Le Centre canadien d’architecture (CCA) s’est lui aussi empressé de souligner l’importance de ce photographe. Selon le CCA, son vif intérêt pour l’architecture et pour la photographie « témoigne de son engagement singulier et de son attachement profond envers l’architecture patrimoniale de Montréal ». C’est lui, a rappelé l’institution, qui avait appris à Phyllis Lambert, la fondatrice, le risque de démolition prochaine de la maison Shaughnessy. Son travail en 1973 a été déterminant pour sauver ce bâtiment unique d’une disparition certaine. C’est ce bâtiment, une ancienne résidence de très riches barons du chemin de fer canadien, qui est aujourd’hui le coeur du CCA.

« En 1972 et 1973, explique Brian Merrett, après la transformation de ma propre rue en bretelle de sortie d’autoroute – ce qui avait fait disparaître ma place de stationnement –, mes visites mensuelles à la maison des religieuses qui hébergeait désormais ma voiture m’ont incité à produire une documentation photographique qui a finalement empêché la démolition de cette maison, […] reconvertie depuis et intégrée au Centre Canadien d’Architecture. C’est ainsi que je suis devenu actif dans Sauvons Montréal et, en 1975, on m’a invité à faire partie du conseil de fondation d’Héritage Montréal. J’ai préparé, pour ces deux organismes, de nombreuses photographies de bâtiments menacés et d’autres, préservés. »

Photo: Brian Merrett/Musée McCord

En 1972 aussi, il réalise une série d’images en Europe qui affine ses perspectives sur l’architecture, dans une perspective ouvertement inspirée par la photographie humaniste. « Je me suis rendu compte que Montréal n’était pas seule à se débattre avec le progrès du milieu du siècle. » Très tôt, son père architecte l’avait sensibilisé à l’importance de l’environnement bâti. En lui faisant observer les diverses facettes des bâtiments du Collège Macdonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue, son père l’avait très tôt éduqué à l’importance de la composition et des lignes de visée, deux de ses points forts, disait-il à raison. On doit notamment à son père, John Campbell Merrett, lui-même un fils de banquier, la réalisation de l’intérieur de la gare centrale de Montréal.

En 1969, à la fin de son apprentissage en dessin technique et architectural, Brian Merrett documente la restauration de la façade d’une banque du XIXe siècle dans le Vieux-Montréal. En 1968 et 1969, il apprend les bases du métier auprès du photographe commercial Lennart Koraen.

Merrett commence à cette époque à photographier des projets architecturaux urbains, notamment la restauration de l’édifice du XIXe siècle qui abrite la Banque de Montréal. Il racontait l’histoire en 2022 au magazine Ciel variable : « J’ai profité du fait que je me trouvais sur un échafaudage pour photographier la place d’Armes. Sur cette photo, on voyait deux des plus vieux édifices de Montréal, spectaculairement dominés par un géant de verre et d’acier des années 1960. Le vocabulaire architectural de ce gigantesque immeuble de bureaux n’était pas celui des anciens édifices, et on peut se demander qui, à l’hôtel de ville, avait accordé le permis de construction. »

Avec la photographie, il entend expliquer ce qui cloche dans l’environnement urbain. « J’aime croire que cette image marque le début d’un souci d’harmonie dans nos paysages urbains et d’une prise de conscience de la nécessité de préserver les bâtiments historiques. »

De 1983 à 2001, Brian Merrett a travaillé comme photographe au bénéfice du Musée des beaux-arts de Montréal. En plus de mener plusieurs projets personnels, il a réalisé, avec François Rémillard, deux ouvrages sur le patrimoine architectural de Montréal : Belles demeures historiques de l’île de Montréal (2016) et Belles demeures historiques de Québec et de sa région (2022).

Environnement et démolition

« Les thèmes de l’environnement et de la démolition des logements m’ont amené à interagir », rappelait Brian Merrett dans un regard rétrospectif sur sa carrière. « Maintenant que nous sommes aux prises avec l’irréversible crise climatique », ces thèmes ne font plus qu’un, observait-il. « Aujourd’hui, les municipalités comprennent que l’édifice le plus “vert” est celui qui est déjà là, que préserver le passé contribue à former l’avenir. Au milieu des diesels noirs de suie de la destruction, des paysages industriels dévastés, les enfants d’aujourd’hui apprennent à ne pas gaspiller. »

Il insistait, tant à travers son oeuvre qu’à travers son engagement, sur l’importance de préserver l’environnement bâti. « Quand nous perdons des morceaux de notre passé, nous perdons notre histoire. Et sans l’apport de celle-ci, nous ne pouvons pas en toute connaissance de cause forger notre avenir, nous ne pouvons pas éduquer correctement nos enfants, nous ne pouvons pas profiter de la vaste perspective que nous offrent les témoins visuels de cette histoire. »