Refus global sur la montagne

C’est dans sa maison de Saint-Hilaire, qu’il avait lui-même bâtie avec son père, que le peintre Paul-Émile Borduas a vécu les derniers moments de sa vie de famille avec sa femme, Gabrielle, et ses deux enfants. Et c’est là que se tiendront deux des quatre lectures publiques qui célèbrent les 75 ans du manifeste Refus global et qui visent à renflouer la maison Paul-Émile-Borduas, rachetée depuis par le Musée des beaux-arts de Saint-Hilaire. C’est le comédien Patrick Caux qui s’est occupé de l’organisation de ces lectures et de la brochette de personnalités qui y participent.

Il faut dire que Caux a incarné Borduas dans un court métrage tourné l’hiver dernier, précisément dans cette ancienne maison. Ce court métrage retrace la période où Borduas a perdu son emploi à l’École du meuble à cause de ses positions contraires au dogme religieux et où sa femme le quitte avec les enfants en emportant tous les meubles.

Terreau des automatistes

« Le Musée m’a approché pour faire ces lectures, mais je me suis dit : je ne suis pas assez connu, je ne vais pas attirer grand monde », dit Caux. C’est alors qu’il décide de dresser une liste de personnalités, allant de Bruno Pelletier à Marc Labrèche en passant par Dorothée Berryman, Isabelle Blais, Marcel Leboeuf, Marcel Sabourin ou Pierre-Luc Brillant.

Tous ces participants sont bénévoles, et plusieurs habitent à Saint-Hilaire, explique Patrick Caux. « Il y a une pléthore d’artistes qui habitent ici, des noms tous plus connus les uns que les autres », dit-il.

Saint-Hilaire a d’ailleurs été le terreau de bien des échanges entre les membres du groupe d’automatistes signataires de Refus global. Jean Paul Riopelle y a vécu durant plusieurs années, avant de s’établir en France. Et c’est là que Françoise Sullivan a exécuté sa célèbre chorégraphie Danse dans la neige, devant la caméra de Jean Paul Riopelle, qu’elle était venue visiter.

C’est dans le Musée des beaux-arts de Saint-Hilaire qu’auront lieu les deux lectures de l’après-midi, les 23 et 24 septembre. « Et ce qui est intéressant, c’est qu’il y a là présentement une exposition qui s’appelle Global mixte, qui met en scène des toiles de Marcel Barbeau, autre signataire de Refus global. Ce sont de grandes oeuvres colorées au travers desquelles se tiendront les lectures des extraits du manifeste », poursuit Patrick Caux, qui signale qu’on y trouve aussi des oeuvres de Françoise Sullivan, de Marcelle Ferron, ainsi que des photographies de Marcel Perron.

Ce seront toutes des lectures différentes, avec des gens différents. Ça ne sera pas les mêmes textes non plus.

« Il y a aussi la série Album 67, de Jean Paul Riopelle, dans une salle connexe. »

Puis, à 16 h, se tiendront d’autres lectures, avec d’autres lecteurs, à la maison Paul-Émile-Borduas, non loin de là. Celles-là seront accompagnées d’un cocktail.

« Mais ce seront toutes des lectures différentes, avec des gens différents. Ça ne sera pas les mêmes textes non plus », dit Caux.

Né à Saint-Hilaire, Paul-Émile Borduas y a habité jusqu’à son départ pour New York, après la signature du manifeste Refus global et les conséquences qu’elle a eues sur sa vie.

« La femme de Borduas était très croyante. Elle était dévote, raconte Patrick Caux. Et les premières semaines après la signature du manifeste, le curé montrait Borduas du doigt, demandait aux gens de ne pas lui parler, en disant que son oeuvre était l’oeuvre du diable. Bien sûr, c’était une charge contre l’Église catholique, entre autres. Donc, ils ont été de plus en plus isolés. »

Après avoir vécu à New York, Borduas s’est installé à Paris, où il est décédé. « À l’origine, Borduas était enterré au Père-Lachaise, parce que son père ne voulait pas payer pour rapatrier le cadavre, raconte Patrick Caux. C’est grâce aux démarches d’André Michel [qui a fondé le musée de la Maison amérindienne de Saint-Hilaire], que la dépouille de Borduas a finalement été rapatriée et enterrée au cimetière de Saint-Hilaire. Ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait même pas vingt ans. »

Lectures d’extraits de «Refus global» Au Musée des beaux-arts de Saint-Hilaire et à la maison Paul-Émile-Borduas, les 23 et 24 septembre