Le ténor américain Stephen Gould est décédé

Il était le grand ténor héroïque wagnérien du dernier quart de siècle : l’Américain Stephen Gould est mort à 61 ans, emporté en quelques semaines par un cancer foudroyant.

Le 1er juillet, on apprenait que le ténor vedette du Festival de Bayreuth, Stephen Gould, se retirait, pour raison de santé, des trois productions qu’il devait y chanter cette année : Tannhäuser, rôle où il était incontournable, Tristan dans Tristan et Isolde, où il ne l’était pas vraiment moins, et Siegfried dans Le crépuscule des dieux.

Le 25 août, l’agence artistique de Gould annonçait son retrait définitif de la scène. Ce jour-là, le discours rapporté du chanteur était encore rassurant : « Je vais d’abord me consacrer entièrement à ma santé et ensuite réaliser mon deuxième rêve : enseigner à de jeunes chanteurs talentueux dans des classes de maître et les accompagner sur le chemin de leur carrière. »

Mais le 5 septembre, sur son site Internet, le natif de Roanoke, en Virginie, rendait publique la terrible nouvelle : « À tous mes fans et à tous ceux qui me souhaitent bonne chance : j’ai attendu la fin du Festival de Bayreuth pour ne pas entraver le travail considérable et héroïque déployé par l’équipe cette année. […] On m’a diagnostiqué un cancer des voies biliaires avec des complications. Il s’agit d’un cholangio-carcinome, maladie mortelle dont le pronostic est de quelques mois à 10 mois. Il n’y a pas de remède. Je ne souhaitais pas que quoi que ce soit vienne assombrir les réalisations de cette année, et je suis reconnaissant à Bayreuth de m’avoir enseigné tout ce que j’aurais pu espérer savoir sur l’interprétation des oeuvres de ce grand musicien. »

Parcours inédit

Stephen Gould « était » un Heldentenor, lit-on désormais sur Wikipédia, et on n’arrive pas à y croire de le voir ainsi nommé comme un artiste du « passé ». Dans l’univers lyrique, ces ténors semblent souvent des rocs indestructibles, surtout lorsque, comme Stephen Gould, ce sont de véritables apparitions. Comme plusieurs ténors, Gould avait débuté comme baryton. Il faisait une belle carrière dans la comédie musicale. Sa biographie le crédite de 3000 représentations du Fantôme de l’opéra d’Andrew Lloyd Webber. Ce « coureur de fond » artistique (selon sa propre définition), auquel on associait l’image d’« ironman vocal », a débuté dans le registre qui l’a rendu célèbre autour de la quarantaine, d’abord dans Rossini en 1989 puis très vite dans Wagner, où il semblait en mission.

« Wagner, ce n’est pas du divertissement, c’est une méditation, un mantra », disait-il en entrevue à la Radio bavaroise. De fait, comme le soulignait jeudi sur la chaîne allemande le chroniqueur Johann Jahn, qui l’avait interviewé et côtoyé : « Dans cette optique, il se disciplinait et faisait ce que beaucoup ne font pas : il prenait son temps pour Wagner, étudiant un rôle pendant deux ans avec des coachs vocaux et linguistiques. » En apprenant le Ring, Gould racontait qu’il se réveillait la nuit en rêvant du texte, angoissé par des erreurs de prononciation potentielles.

Tout comme le Canadien Jon Vickers, l’un de ses plus glorieux devanciers, Stephen Gould avait aussi tenu à aborder, hors Wagner, le personnage complexe de Peter Grimes de Britten, ainsi qu’Otello de Verdi. Il a aussi fait sa marque dans l’opéra de Korngold La ville morte.

Le Festival de Bayreuth a salué la mémoire de son ténor vedette en déclarant : « Le Festival de Bayreuth et le monde de l’opéra tout entier perdent un chanteur, un interprète, un pédagogue, un ami et un collègue estimé hors pair. »

L’art de Stephen Gould est notamment documenté à son acmé dans le provocateur mais lumineux Tannhäuser de Tobias Kratzer, en DVD et Blu-ray chez DG, et en disque dans le Tristan et Isolde de Janowski chez Pentatone.