Les flâneurs

Déroutante enquête

Les propos de la narratrice (Marie Brassard) en ouverture de Détour de nuit, des Québécois Ariane Falardeau St-Amour et Paul Chotel, laissent croire qu’on est devant un thriller sur l’enquête d’une journaliste sportive à la recherche d’une patineuse artistique mexicaine disparue mystérieusement, qui la mène dans son petit village d’origine, au bord de la mer. On se retrouve rapidement dérouté par cet essai, entre le drame et le documentaire, grâce aux séquences contemplatives, à sa trame sonore intrigante, à ses personnages singuliers et à ses touches d’onirisme qui nous laissent sans réponse, mais émerveillés. En salle.