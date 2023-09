De la musique et de l’humour à l’Olympia de Montréal en solidarité avec le Maroc

L’humoriste Rachid Badouri, qui s’est senti « impuissant » face au violent séisme qui a secoué le Maroc le 8 septembre dernier, présentera deux spectacles-bénéfices à l’Olympia de Montréal pour épauler les sinistrés. Le premier événement prendra la forme d’une soirée d’humour le 9 octobre prochain, tandis que le second sera un concert d’artistes rap et hip-hop qui aura lieu le 12 octobre.

« Mon coeur marocain saignait quand j’ai vu tout ça », raconte M. Badouri, au sujet du tremblement de terre qui a frappé une région au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech et fait plus de 2900 morts et 5530 blessés. Si ses proches sont sains et saufs, les familles de certains de ses amis ont cependant été affectées par la catastrophe. « On est à des milliers de kilomètres, on ne sait pas quoi faire », affirme-t-il.

Il a donc enchaîné les coups de fil pour rejoindre ses collègues humoristes afin d’organiser un spectacle-bénéfice pour venir en aide aux victimes du séisme. Le Québécois d’origine marocaine s’est toutefois rendu compte que son ami Charaf Bouregaa, directeur et associé de la maison de disques Pollen Records, avait entamé des démarches similaires. « Il m’a dit : “Ah ! Tu es en train de faire ça, alors c’est beau”, relate Rachid Badouri. Je lui ai dit : “Attends, tu as quelque chose que je ne peux pas avoir. Tu as les contacts de tous les gros noms surtout dans le monde du hip-hop québécois”. »

L’idée d’un concert, qui se produirait quelques jours après la soirée d’humour, a donc germé. Lors du premier événement, animé par M. Badouri, les humoristes Laurent Paquin, Christine Morency, Eddy King, Anas Assouna, Neev Bensimon, Oussama Farès et Douaa Kachache, prendront tour à tour le micro.

L’autre spectacle-bénéfice, qui sera musical, mettra en vedette entre autres les artistes rap Loud et Souldia, ainsi que la chanteuse La Zarra qui a participé au concours Eurovision plus tôt cette année. « Comme on dit en français de France, c’est du lourd », plaisante M. Badouri. Il sera sur place lors de cette dernière soirée pour présenter l’événement, mais l’animation sera confiée aux deux humoristes Anas Assouna et Oussama Farès, tous deux d’origine marocaine.

Le retour de Nous pour vous

Ces deux soirées constitueront la sixième édition de Nous pour vous. Il s’agit d’une série de spectacles-bénéfices lancée par Rachid Badouri d’abord en 2017, pour aider les victimes des inondations printanières au Québec cette année-là.

Les artistes ont rapidement répondu favorablement à l’invitation de M. Badouri cette année, souligne-t-il. « Leur demander qu’ils disent oui pour participer, c’est une blague, une vraie joke. Ça me touche chaque fois, ça me jette par terre. »

Les billets seront en vente au coût de 45 $ dès ce mercredi. Tous les profits des deux soirées seront versés à la Croix rouge canadienne qui épaule le Croissant-Rouge marocain présent sur le terrain.