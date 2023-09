Claude Cormier, un «visionnaire» de l’architecture de paysage, n’est plus

L’architecte paysagiste québécois Claude Cormier s’est éteint vendredi, à l’âge de 63 ans. Il a notamment marqué la ville de Montréal par ses installations comme l’anneau d’acier de 30 mètres de diamètre inaugurée en 2022 qui couronne l’Esplanade de la Place Ville Marie.

M. Cormier, reconnu internationalement et récompensé par de nombreux prix, est mort à la suite de complications du syndrome de Li-Fraumeni, une maladie génétique rare qui augmente les risques de développer différents types de cancer, a annoncé la firme CCxA.

Cette dernière a été fondée par l’architecte en 1994 d’abord sous le nom de Claude Cormier Architectes Paysagistes, qui deviendra ensuite Claude Cormier + Associés en 2011, puis finalement CCxA en 2022. Sophie Beaudoin, coprésidente de la compagnie, estime que M. Cormier laisse en héritage « plusieurs espaces publics qui sont parmi les plus aimées à Montréal et à Toronto ».

De 2011 à 2016, elle mentionne notamment Boules roses, une enfilade de sphères qui a été suspendue au-dessus de la rue Sainte-Catherine. L’installation s’est ensuite transformée en 18 nuances de gai de 2017 à 2019, un chapelet de boules recréant les teintes du drapeau arc-en-ciel.

Par sa manière « très audacieuse » d’utiliser la couleur dans ses projets, Claude Cormier était un visionnaire, selon Mme Beaudoin. « Peut-être aussi un pionnier, dans une façon inorthodoxe d’approcher les espaces publics », ajoute-t-elle. Cette dernière estime qu’il a su briser les conventions en aménagement paysager au Canada en recourant à des techniques d’art conceptuel et d’abstraction.

Reçu chevalier de l’Ordre national du Québec en 2009, M. Cormier voulait d’abord toucher les gens avec ses oeuvres, raconte Nicole Valois, une amie de longue date. « Il avait cette sensibilité-là », relate avec émotion la professeure titulaire à l’école d’urbanisme et d’architecture de paysage à l’Université de Montréal.

Le créateur souhaitait également faire sourire la population avec ses projets, poursuit celle qui est aussi architecte paysagiste. C’est mission réussie notamment au parc Berczy, à Toronto, où l’on retrouve une fontaine de chiens crachant des jets d’eau signée CCxA. La Ville Reine lui doit aussi Love Park, un îlot de verdure avec un étang en forme de coeur au centre.

Une inspiration pour plusieurs générations

Nicole Valois, qui enseigne dans les ateliers de design depuis 1992, a vu défiler dans ses classes des générations d’étudiants admiratifs du travail de Claude Cormier. « Ils essayaient de l’imiter, il les a inspirés », souligne-t-elle, une pointe de joie dans la voix.

M. Cormier, qui est né et a grandi dans une ferme à Princeville, dans le Centre-du-Québec, a notamment étudié l’architecture de paysage à l’Université de Toronto ainsi que l’histoire et la théorie du design à l’Université Harvard.

L’un de ses premiers projets à marquer les esprits est sans doute le Jardin de bâtons bleus, réalisé en 2000 pour l’inauguration du Festival international de jardins de Métis. Cette installation s’inspire de deux caractéristiques qu’on retrouve dans ce lieu emblématique du Bas-Saint-Laurent, soit le pavot bleu de l’Himalaya et les plates-bandes à l’anglaise.

Grâce à ses talents de communicateur, Claude Cormier a pu défendre ses projets « un peu champ gauche » tout au long de sa carrière, souligne Sophie Beaudoin. « Il était toujours là où on ne l’attendait pas. »

Continuer, sans Claude Cormier

Au travail, M. Cormier se distinguait par son côté rassembleur et son sens aigu des affaires, soulève Mme Beaudoin. « C’était quelqu’un qui ne laissait rien au hasard », indique-t-elle.

Cette dernière a repris les rênes de la compagnie avec ses associés Marc Hallé, Yannick Roberge et Guillaume Paradis. Claude Cormier avait entamé dès 2016 le transfert de l’entreprise, qui s’est finalement soldé au début de l’année 2023.

La vision du fondateur demeurera bien présente au sein de la firme, assure Sophie Beaudoin. « On veut continuer à contribuer à la réinvention des paysages urbains dans le quotidien, à susciter de l’émotion et à produire du sens dans l’espace public. »

Pour sa part, Nicole Valois a bon espoir que M. Cormier vivra à travers les oeuvres qu’il a réalisées, mais aussi celles que CCxA fera dans les prochaines années. « Je trouve qu’il s’est arrangé pour qu’il y ait une continuité, c’est-à-dire que les gens avec qui il travaillait puissent poursuivre dans l’esprit qu’il a créé », affirme-t-elle, la voix secouée par les larmes.

La mairesse Valérie Plante a évoqué une « perte immense ». « Claude était un visionnaire, un bâtisseur et un grand Montréalais », a-t-elle indiqué sur X (ex-Twitter). « Son influence sur les icônes et les places publiques de la Ville se comptent par dizaines : l’Anneau, les boules du Village, le square Dorchester, la plage de l’Horloge et plus encore. Son oeuvre architecturale est un legs qui restera dans nos mémoires à jamais. »

Le chef de l’opposition, Aref Salem, a lui aussi rendu hommage à Claude Cormier. « Ce grand architecte aura laissé sa marque jusqu’à la toute fin avec l’anneau géant en plus de faire rayonner Montréal partout à travers le monde. Son legs est immense et notre ville lui doit énormément. »

Claude Cormier laisse dans le deuil sa mère Solange, sa soeur Louise, son frère Pierre, ses nièces Marie-Laure, Delphine, Léa-Sam, son neveu Alexis, ainsi que ses collègues de CCxA.

Avec Jeanne Corriveau