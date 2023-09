Les flâneuses

Luffy, le seul et l'unique

Quand le mangaka Eiichiro Oda a vu Iñaki Godoy, il n’a pas douté un instant : l’acteur mexicain était né « Luffy ». Il n’exagère pas. Son incarnation vive et délurée du héros au chapeau de paille au centre de One Piece est bluffante. Netflix a joué (et récolté) gros avec cette adaptation en prise de vues réelles, qui a pulvérisé les records au rayon des départs canons en détrônant Wednesday et Stranger Things. Verdict des fans ? S’il faut en croire l’aile jeunesse de la maison et ses amis, la série extra grand public est fidèle à l’essence du phénomène. Mieux, elle tient ses promesses.