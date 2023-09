«Inuktitut»: le baromètre des larmes

Faire un bon disque de reprises, c’est déjà une chose. Faire un disque de reprises en langue inuite qui a la capacité d’ébranler l’auditeur qui n’y comprend rien, c’est autre chose. Faire un disque de reprises dont chaque chanson plonge son interprète dans des zones à la fois douloureuses, puis lumineuses, relève de la rareté. C’est ce que propose la chanteuse Elisapie avec son disque Inuktitut.

Depuis quelques mois, l’artiste née à Salluit avait déjà laissé filer une poignée de titres qui donnaient le ton de ce disque étonnant : elle reprenait, en inuktitut dans le texte, The Unforgiven de Metallica, Wild Horses des Rolling Stones, Time After Time de Cindy Lauper et Heart of Glass de Blondie. Voilà que la totalité de ces reprises paraît vendredi. S’ajoutent au lot d’autres surprises, dont le classique Dreams de Fleetwood Mac, la bombe disco Born to Be Alive de Patrick Hernandez et Wish You Were Here de Pink Floyd.

Vous avez dit éclaté ? Au premier regard, certainement, outre le fait que tous les titres de ce disque sont des bombes radio. C’est justement ça, d’une certaine façon, qui les lie tous. Ces chansons ont été diffusées sur les ondes à Salluit, devenant le décor musical de la vie de la petite Elisapie. Celui des beaux moments de danse, mais aussi celui de ses défis, des drames qui ont frappé sa famille et ses amis, dont des suicides.

« Ç’a commencé par une toune d’ABBA, je faisais mon jogging et je me suis mise à pleurer. Sur du ABBA ! Je me suis demandé ce qui se passait », raconte Elisapie. La chanson — qui n’est pas sur le disque — est allée creuser profondément dans ses souvenirs et a ravivé des douleurs. Et a allumé une petite idée chez elle, celle, peut-être, d’un petit « projet parallèle » à mener en temps de COVID, finalement devenu au fil des pas un disque complet.

« C’est un truc très instinctif, très émotif aussi, comme tout ce que je fais. C’est la seule façon que je peux faire de la musique », explique Elisapie, pour qui Inuktitut est un quatrième disque, qui paraît cinq ans après The Ballad of the Runaway Girl.

Au fil des courses et des écoutes, Elisapie a compilé les chansons qui encore à ce jour la chamboulaient. Le tri s’est fait… par le baromètre des larmes. « Quand je revenais les yeux mouillés ou que j’étais assise sur le sofa, la tête dans les mains », c’était le signe que la chanson pourrait avoir une place parmi les reprises. Ce filtre émotif, ajoute Elisapie, fait que la sélection n’est pas composée de « chansons cool faites en version cool ». « Je voulais surtout que les Inuits aiment ça, puis qu’il y ait une résonance pour eux. C’est ce qui fait que c’est cohérent. »

Je voulais surtout que les Inuits aiment ça, puis qu’il y ait une résonance pour eux. C’est ce qui fait que c’est cohérent.

Ce qui donne, pour un disque ancré dans la réalité autochtone, une sélection plutôt étonnante et… blanche. « C’est ça qui jouait à la radio, hein, c’est American white people’s music, note la chanteuse. Mais ce qui est beau, c’est le fait que la musique, le temps d’une chanson, même si elle venait des Blancs, elle ne nous donnait pas l’impression qu’on était différents de Led Zeppelin ou de Metallica, c’étaient nos amis. »

Paysage sonore

La cohérence — et une des grandes forces d’Inuktitut — est également là dans le paysage sonore créé par le réalisateur et guitariste Joe Grass, avec l’aide notamment du percussionniste Robbie Kuster et du claviériste François Lafontaine.

Il y a du ciel en masse, de la tourbe et de la pierre, un peu de tambour traditionnel (sur Hey, That’s no Way to Say Goodbye de Leonard Cohen) et de chant de gorge, de la guitare en tout genre, des touches synthétiques ondulantes, des cuivres aussi. Et les chansons, qui avancent généralement plus calmement que les originales, sont portées par la voix chaude et à fleur de peau d’Elisapie, dont le timbre baigné de réverbération fait surgir par moments, dont sur Wild Horses, des échos de ce que font les Islandais de Sigur Rós.

Les larmes sont revenues en studio, poussées par la charge émotive d’interpréter ces chansons porteuses de souvenirs devant d’autres gens, aussi amis soient-ils. Joe Grass a eu l’intelligence de rester sobre musicalement, et de ne pas envahir l’interprète de considérations techniques. « Il faut se challenger en studio, mais quand tu vis un truc comme ça, qui est si personnel, c’est le fun aussi de sentir que t’es appuyée et que t’as quelqu’un de solide qui est là pour toi. Puis Joe, pour moi, c’est vraiment ça. »

Inuktitut est aussi une histoire de libération de droits d’auteur qui aura demandé plus d’un an de travail et qui a nécessité beaucoup de persévérance. C’est aussi un important travail de traduction de la part d’Elisapie, qui est parvenue à ses fins, selon elle, grâce à son expérience d’autrice et d’interprète — « il y a des chansons, comme Wish You Were Here, pour lesquelles j’ai l’impression qu’on les entendait peut-être déjà en inuktitut. »

Mais c’est beaucoup une histoire personnelle, une histoire de famille et de communauté, une histoire de paix et de cicatrices, enrobée dans des airs connus. « En tant qu’Inuits, en tant qu’Autochtones, on a appris pour survivre à ne plus sentir nos émotions et on a enterré beaucoup, beaucoup trop, soutient Elisapie. Puis j’ai l’impression, avec cet album, que là j’ai défait tout, des lourdeurs, des couches. Et là je me sens tellement plus légère… et forte aussi. »

Inuktitut Elisapie, Bonsound, dès le vendredi