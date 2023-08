À l’expo World Press Photo, des regards sur un monde en déroute

Dans les contrées arides de l’Éthiopie, la culture nomade est en voie d’extinction et les troupeaux de bétail sont décimés par la sécheresse. C’est ce que raconte la photo de Jonathan Fontaine, qui a reçu la mention honorable pour la région de l’Afrique de la part du jury du World Press Photo, dont l’exposition ouvre ses portes à Montréal.

C’est d’ailleurs la première fois que le jury du concours décerne des mentions d’honneur par région.

Photographe pour l’agence Hans Lucas, Jonathan Fontaine sillonne l’Afrique depuis plusieurs années. Dans sa série L’ultime voyage des nomades, il documente le déclin de ce mode de vie ancestral. La photo sélectionnée montre Samira, 16 ans, devant le camp de réfugiés de Qolodo, non loin de Gode. C’est là que sont rassemblées des milliers de familles nomades qui ont perdu leurs troupeaux au cours des dernières années. « L’Éthiopie et la Somalie sont les régions les plus touchées par le changement climatique », dit-il.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Depuis 2021, pas moins de 13 millions d’animaux sont morts à cause de la sécheresse, calcule-t-on. En temps normal, explique le photojournaliste français, il y aurait là deux saisons des pluies par année, avec environ une sécheresse par décennie. Ce sont ces saisons des pluies qui permettent aux pâturages d’éclore et de nourrir les bêtes des nomades. Or, ces dernières années, il arrive de plus en plus souvent qu’il n’y ait qu’une saison des pluies par an.

Jonathan Fontaine a passé plusieurs années à suivre l’évolution du mode de vie nomade ; il en parle maintenant au passé. Pourtant, dit-il, les réfugiés du camp de Qolodo ne rêvent que d’y retourner. Mais la mort de leur bétail les a contraints à la dépendance et à la sédentarisation.

Le photojournalisme à l’honneur

La photo de l’année a pour sa part été prise par Evgeniy Maloletka, de l’agence Associated Press, au moment des bombardements russes sur la ville de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine. Elle montre une femme enceinte sur une civière. On apprend que le bébé de cette femme, mort-né, se prénommait Miron, ce qui signifie « paix » ; la mère elle-même est décédée une demi-heure plus tard.

Photo: Evgeniy Maloletka Associated Press

Avec la guerre en Ukraine, les changements climatiques sont au coeur de la sélection du jury du World Press Photo. Chad Ajamian a ainsi photographié à l’infrarouge les inondations le long du fleuve Hawkesbury, en Australie ; de telles images permettent aux équipes d’urgence de mieux repérer les nouvelles zones inondées. M’hammed Kilito a quant à lui photographié les oasis du désert marocain, menacées par la baisse du niveau de la nappe phréatique.

Mais on y découvre aussi l’histoire du drill, un genre musical né à Chicago et mal vu par la police new-yorkaise, qui y entend des encouragements à la violence et au crime. Et on attrape au vol le visage d’une Iranienne qui défie la loi sur le port obligatoire du voile dans la foulée des manifestations dénonçant la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde morte après avoir été arrêtée par la police des moeurs de la République islamique.

La photographie, « une écriture en soi »

C’est la comédienne Magalie Lépine-Blondeau, aussi photographe à ses heures, qui est porte-parole de l’exposition montréalaise du World Press Photo cette année. Elle présente d’ailleurs une sélection de ses propres clichés dans l’expo carte blanche Ailleurs, à l’étage de la grande salle du marché Bonsecours. Globe-trotter, la comédienne a promené sa caméra sur cinq continents. Les photos qu’elle présente n’ont pas été prises pour être exposées, dit-elle : « Ce sont des bribes de ma vie, des choses dont j’ai été témoin, qui sont immortalisées. »

Pour elle, la photographie est « une forme d’écriture en soi » qui n’est pas si loin de son métier habituel d’actrice et d’animatrice. Et les photos du concours World Press Photo demandent qu’on « prenne le temps » de les regarder, ajoute-t-elle, d’autant plus qu’elles sont souvent bouleversantes.

Parallèlement, l’expo World Press Photo réunit aussi des images de l’alphabétisation au Québec. Lire entre les lignes nous fait entre autres découvrir de la réalité d’une femme de 30 ans qui doit reprendre sa scolarisation en première secondaire, ainsi que celle de familles immigrantes dont la scolarité a été interrompue par la guerre.

Enfin, l’événement est aussi l’occasion de présenter Au coeur des abysses, une exposition de clichés pris au fond de l’océan. On y apprend notamment que la surface de la Lune est davantage connue — et cartographiée — que le fond des océans.



Expo World Press Photo Montréal 2023 Au Marché Bonsecours, du 30 août au 15 octobre