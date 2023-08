La danse traditionnelle, pour le plaisir de la transmission

Tandis que la gigue est en voie d’être reconnue par l’Assemblée nationale comme patrimoine immatériel, une nouvelle génération d’artistes s’approprie désormais d’anciennes pratiques et en transforme les codes. En marge du festival Trad Montréal, Le Devoir s’est entretenu avec de jeunes et moins jeunes danseurs pour mieux comprendre le phénomène.

Pierre Chartrand pratique les danses traditionnelles québécoises depuis plus de cinquante ans. Gigueur, calleur, et ethnologue en danse, il se souvient qu’elles ont connu d’importantes vagues de popularité dans les années 1970 et 1990. « Aujourd’hui, on entre dans une troisième vague. »

À Montréal, l’École des arts de la veillée, qu’il copréside et où il a longtemps enseigné, connaît son plus haut taux d’inscriptions à ce jour. Les veillées de danse, où l’on pratique notamment le set carré, deviennent aussi « plus nombreuses et plus populaires que jamais », dit-il. Dans le cadre de la dernière fête nationale, les 38 veillées organisées sous l’égide du Conseil québécois du patrimoine vivant ont rassemblé des milliers de danseurs partout au Québec, un record.

« Avec le processus de désignation de l’Assemblée nationale et le besoin des gens de retrouver des contacts sociaux après la pandémie, on assiste à un beau moment de reconnaissance » pour les danses traditionnelles, soutient M. Chartrand. « Dans les dix dernières années, il y a aussi eu une explosion du nombre de festivals en musique et en danse trad. »

Ouverture sur le monde

La 31e édition d’un des plus importants événements du genre au Québec, le festival Trad Montréal, anciennement appelé La Grande Rencontre, débute mercredi. La danseuse, calleuse et porte-parole du festival, Yaëlle Azoulay, soutient qu’il « fait place à une relève inspirante » et que son public « s’agrandit et se diversifie ».

La troupe Tissés Serrés, qui y présentera un spectacle extérieur gratuit, incarne précisément ce phénomène selon elle. « Ils ont adopté le modèle de l’ensemble folklorique, où des enfants et des adultes peuvent s’inscrire à leur école de danse, pour ensuite faire partie de leur troupe et participer à des festivals partout dans le monde. Ce sont de véritables ambassadeurs du Québec. »

Maxandre Fortier, secrétaire du conseil d’administration de Tissés Serrés, a également été danseur pendant vingt ans. L’organisme lavallois, issu de la fondation de deux ensembles folkloriques en 2021, a beaucoup évolué sous ses yeux. « Aujourd’hui, on accueille des personnes issues de la diversité et de tous les âges. On enseigne tant des danses internationales que d’autres issues du patrimoine québécois et canadien. »

Révolution non genrée

« À chaque époque, la danse traditionnelle est remise au goût du jour par et pour une clientèle précise », explique Pierre Chartrand. Aujourd’hui, grâce à l’arrivée de plus jeunes adeptes, on « attribue de moins en moins des rôles à des genres [hommes ou femmes] en particulier » et on ne calle presque plus en fonction des rôles genrés, observe-t-il.

« Lors des sets carrés, par exemple, les calleurs utilisent désormais des codes de couleurs ou d’autres métaphores pour désigner les danseurs, renchérit Yaëlle Azoulay. Le trad, ce n’est pas associé à des idéologies politiques. On en fait pour le plaisir et la rencontre des autres. »

Lysandre Chartrand, la fille de Pierre, mi-vingtaine, représente fièrement la nouvelle génération qui repense les rôles des genres. « Très jeune, j’ai appris les pas des hommes et des femmes en même temps. Le genre des danseurs n’est pas important. […] Pour toutes sortes de raisons, dont celle-ci, je pense que les danses traditionnelles peuvent attirer beaucoup de jeunes. »

Socialisation, sans prétention

Ces styles de danse incitent également les participants à « se prêter au jeu, sans ressentir de stress de performance », ajoute Lysandre Chartrand. « L’expérience des sets carrés est unique. On ne danse pas sur scène. C’est surtout une expérience sociale où on ne se sent pas jugé. Le calleur donne ses indications. On n’a donc pas besoin d’être expert pour en faire. »

Maxandre Fortier soutient que Tissés Serrés souhaite aussi incarner cette « énergie positive propre aux danses du Québec ». « Sur scène, les danseurs crient et tapent des mains. On en met plein la vue, avec différents tableaux dansés qui combinent des passes de gigues et d’autres figures. On fait aussi plusieurs danses a cappella pour mettre en avant la richesse et la complexité des sons. »

Très heureuse de constater la nouvelle vague d’engouement que suscitent les danses traditionnelles d’ici, Yaëlle Azoulay souhaite qu’au-delà de la désignation de l’Assemblée nationale, le ministère de la Culture « donne aux organismes les moyens de leurs ambitions ». « C’est tellement important de soutenir la relève. Au fond, c’est quoi le trad ? C’est la transmission, c’est juste ça le but. »



À voir au festival Trad Montréal Du 30 août au 3 septembre, le festival Trad Montréal présentera une vingtaine de spectacles au parc Ahuntsic et à la maison de la culture Ahuntsic. Yaëlle Azoulay nous a fait part de ses coups de coeur parmi la programmation. « Cette année, les veillées de danse s’annoncent particulièrement intéressantes, dit-elle, évoquant entre autres les prestations du quintette Réveillons ! et celles de Sébastien Dionne et Manon Turcotte. Ce sont des artistes qui savent créer la meilleure ambiance et restituer l’esprit des veillées. » La porte-parole du festival recommande également le Composium, un événement qui « incarne la mission du festival de juxtaposer des vétérans du trad et la relève ». « Dans un premier temps, des musiciens et compositeurs chevronnés joueront leurs propres pièces et, en deuxième partie, de jeunes artistes les réinterpréteront à leur façon. »