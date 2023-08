Le Musée de la photographie de Drummondville lutte pour sa survie

Le Musée de la photographie Desjardins, à Drummondville, héberge la plus importante collection d’appareils photographiques du Québec, et une des grandes collections du Canada. Il lutte actuellement pour sa survie, après s’être retrouvé en décembre dernier devant des coffres complètement vides. Le Musée estime avoir été victime de fraude. Il aurait perdu 585 000 $. Une dizaine de bénévoles travaillent actuellement de tout coeur pour le garder vivant et ouvert.

« On a eu la confirmation, avec la vérification externe qu’on a fait faire, que le musée aurait été victime d’une fraude », a avancé au Devoir le président du conseil d’administration, Michel Doyon. « C’est de l’argent qui aurait dû servir à payer les fournisseurs, les comptes, les cartes de crédit, qui semble avoir été détourné, sur une période de deux ans. »

« Voir le musée abusé de la sorte, je peux pas vous dire à quel point ça fait mal au coeur », a confié M. Doyon. « Pis vous le raconter, là, ça nous rappelle à quel point ça nous a fait mal quand on s’en est rendu compte. » La Sûreté du Québec confirme que le Musée a porté plainte et qu’une enquête est en cours.

Le musée, éclopé déjà par la pandémie, se retrouve « actuellement avec une dette d’un peu plus de 300 000 $ », qu’il attribue à la fraude alléguée. Pour ce petit établissement habitué à fonctionner avec un budget d’à peu près 230 000 $ par an, l’impact est énorme. Il est financé par sa collectivité, par l’entremise de la MRC de Drummondville, la Ville de Drummondville et de Desjardins Drummondville.

Les conséquences ne sont pas seulement financières. Au cours de la dernière année, deux membres de la direction ont quitté le musée. « Tous les emplois qui figuraient auparavant sur le site comme équipe de travail n’y sont plus : secrétaire, archiviste, responsable aux expositions, guides », comme l’écrivait L’Express dans un de ses articles sur le musée.

Ce sont présentement des passionnés du club de photo, explique M. Doyon, tous bénévoles comme lui, qui se relaient pour garder le musée et ses activités ouverts.

La muséologie de la survie

« La Ville et la MRC sont préoccupées par notre situation particulière. On sent très bien leur support », continue M. Doyon. « Les choses évoluent bien ; d’ici mi-septembre, on pense pouvoir trouver des solutions. Mais là, oui : le musée est en “mode survie”. »

Le président du conseil espère pouvoir faire l’affichage du poste de direction à l’automne, pour « avoir un directeur général qui puisse prendre les rênes au tout début de 2024. Ça nous laisse le temps de faire un plan de redressement, pour relancer et consolider les activités du musée. On essaie de tout faire en même temps. »

Certains observateurs du milieu, avec lesquels Le Devoir s’est entretenu, estiment pourtant que ce devrait plutôt être le rôle du prochain directeur du musée de penser à son avenir.

Le financement du Musée de la photographie a toujours été difficile, depuis sa fondation en 2003, alors qu’il était mené par Jean Lauzon. « Ça prend l’agrément », délivré par Québec selon les bonnes pratiques muséales, et qui permet dans la foulée d’avoir du financement provincial, estime le directeur général précédent, Jonathan-Hugues Potvin, qui a quitté le musée il y a quelques mois.

« On a fait toutes les démarches deux fois pour obtenir l’agrément. C’est beaucoup de travail. Et on se l’est fait refuser deux fois, pour des raisons vagues qu’on a du mal à comprendre. » Le gouvernement exige pour cet agrément un respect « des normes reconnues internationalement en matière de pratiques muséologiques, de protection et de mise en valeur du patrimoine ».

Selon M. Potvin, c’est un cercle vicieux : « Si on a l’agrément et le financement qui vient avec, ça donne les moyens au musée de se perfectionner et de répondre aux attentes du gouvernement. »

« D’arriver à ça tout seul, avec les moyens que le musée a, c’est vraiment beaucoup demander. Ce musée est un bijou culturel unique, renchérit l’ex-directeur. Les gens qui y viennent reviennent. Il faut qu’il survive. »

Une histoire des appareils

À son ouverture, en 2006, le Musée de la photographie, qui compte trois salles d’exposition, une chambre noire, un studio, une bibliothèque et une salle multifonctionnelle, était le seul consacré exclusivement à cet art au Québec.

Le musée McCord, à Montréal, et le Musée national des beaux-arts du Québec ont développé d’importants pôles photos, « mais les deux travaillent surtout la photo », contextualise l’historien et photographe Pierre Lahoud, alors qu’à Drummondville, l’accent est mis sur l’histoire de la photographie et de ses technologies, beaucoup sur les appareils.

La collection majeure de Drummondville, acquise en 2017, est celle des architectes Bruce et Brissera Anderson. « M. Anderson était un perfectionniste. Avant de se procurer un appareil, il s’assurait qu’il était en parfait état. » Cette collection a été évaluée à quelque 1,2 million de dollars, selon Michel Doyon.

En rejoignant le legs du photographe Germain Beauchamp (1931-2019), la collection d’appareils du musée, composée en tout de quelque 20 000 appareils, est maintenant de calibre international, selon les spécialistes de la photo Bruno Hébert et Pierre Lahoud.

De son côté, la Société des musées du Québec rappelle « qu’un musée en danger de fermeture, c’est le rêve d’une communauté qui risque de s’éteindre ; c’est la volonté d’une Ville de garder un lien avec l’histoire. Ce serait une perte pour la diversité muséale au Québec », comme l’a commenté le directeur général, Stéphane Chagnon.

Et c’est effectivement la collectivité, une poignée de bénévoles, qui tiennent de leurs efforts le coeur du musée encore battant. Une situation exceptionnelle ? « Quand on a des gens passionnés, madame, y’a rien qu’on ne peut pas faire », répond Michel Doyon. « On croit sincèrement que le musée doit rester vivant, et pour plusieurs années. Faque on fait ce qu’il faut faire. »