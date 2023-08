Les flâneurs

Sinéad O'Connor, incomparable

Le décès de Sinéad O’Connor a secoué ses fans ; surtout ceux de la première heure, qui ont perdu ensuite sa carrière et son oeuvre de vue. Le documentaire Nothing Compares (2022) de Kathryn Ferguson explore la conquête de la place publique par la musicienne, puis son expulsion. En s’appuyant sur du matériel visuel d’alors, des entrevues faites récemment et des reconstitutions, Ferguson démontre à quel point l’engagement politique d’O’Connor lui a coûté. C’est à pleurer : de beauté devant la voix et les prestations d’O’Connor ; d’injustice devant la réponse médiatique et publique. Sur Documentary Area.