Accompagner les designers émergents vers la tendance verte

L’une des principales raisons pour lesquelles les Québécois consomment de plus en plus de mode locale serait par souci de réduire leur empreinte environnementale. Les matières premières d’ici demeurent toutefois relativement inaccessibles pour les créateurs, d’autant que les consommateurs peuvent avoir du mal à distinguer les produits véritablement écologiques. Avec un nouveau programme de formations, le M.A.D. Collectif compte aider les designers à tirer leur épingle du jeu.

« Les entreprises avec lesquelles on travaille déjà, notamment celles qu’on met en avant au festival et qu’on promeut en ligne, nous signalent depuis longtemps qu’elles veulent développer des pratiques plus écologiques, sans trop savoir par où commencer », soutient Chantal Durivage, cofondatrice et vice-présidente du développement créatif chez M.A.D. Collectif, qui produit le festival du même nom (anciennement le Festival Mode et design), qui débute ce jeudi.

Mme Durivage et son équipe ont ainsi lancé un nouveau programme de formations, qui appuiera 150 à 200 entreprises de mode québécoises sur trois ans. Une première a été donnée mercredi sur le développement durable, le choix des matières premières et l’écoblanchiment par la chercheuse australienne d’origine montréalaise Rachel Lamarche, candidate au doctorat à l’Institut royal de technologie de Melbourne. Plusieurs autres s’ajouteront au programme, à Montréal et ailleurs au Québec.

Répondre aux besoins de l’industrie

« Quand je présente mes créations à l’étranger, je réalise à quel point le public du Québec pose plus de questions qu’ailleurs sur la provenance des produits et à quel point il semble vouloir s’assurer que les produits soient écologiques », explique Dorsa Babaei, fondatrice de la marque montréalaise de vêtements Dorsali. Mme Babaei travaille avec M.A.D. depuis trois ans maintenant et participe au programme de formations.

Quand je présente mes créations à l’étranger, je réalise à quel point le public du Québec pose plus de questions qu’ailleurs sur la provenance des produits et à quel point il semble vouloir s’assurer que les produits soient écologiques.

Elle observe que malgré le potentiel agricole du Québec et l’importance de son industrie du textile, « peu d’entreprises d’ici peuvent se servir de matières premières et de matériaux entièrement québécois ». « Les seuls produits véritablement locaux auxquels j’ai facilement accès ici sont des tricots, alors que je travaille principalement avec des tissus comme le coton et le lin », ajoute la designer.

« Des questions se posent également sur le plan du recyclage, ajoute Mme Dorsali. Même si je gaspille le moins possible et que je produis en petites quantités, je me retrouve quand même avec des retailles de tissus que je ne sais pas comment bien recycler. J’espère que les formations de M.A.D. et l’ensemble du milieu de la mode pourront ouvrir des discussions qui jetteront les bases de meilleures pratiques environnementales. »

Photo: Philippe Manh / Dorsali / M.A.D. Festival

Chantal Durivage estime quant à elle que les créateurs souhaitent aussi être mieux formés pour positionner leurs produits en fonction des nouvelles certifications Produits du Québec, lancées par le gouvernement l’an dernier. « Il y a une différence entre un produit qui est conçu ici, mais fabriqué ailleurs, et un autre pour lequel on reçoit les matériaux de l’étranger, mais qu’on fabrique au Québec. Les consommateurs veulent que la différence soit claire, et les designers ont tout à gagner à bien définir leur produit comme étant local. »

C’est entre autres pourquoi Mme Durivage a lancé au printemps dernier M.A.D. Shoppe, une plateforme d’achats en ligne exclusivement consacrée aux créations de designers émergents du Québec. Une centaine d’entreprises y vendent actuellement leurs produits. Leur origine et les matériaux y sont systématiquement précisés.

Un défilé avant-gardiste

Ce jeudi soir, les créations commercialisées sur M.A.D. Shoppe seront à l’honneur à l’occasion d’un défilé unique en son genre au Canada, à la place des Festivals. Lors de cet événement webdiffusé en direct, le public en ligne pourra voir apparaître à l’écran des fiches d’informations sur les produits qui seront mis en avant. « C’est un format très populaire en Asie, mais complètement inédit ici », précise Chantal Durivage.

L’an dernier, le M.A.D. Collectif a mené une étude qui aurait démontré, selon Mme Durivage, que « 73 % des clients qui assistaient aux défilés lors du festival voulaient acheter quelque chose, mais ne savaient pas comment s’y prendre. » L’organisme s’est donc donné pour mission de faciliter l’achat et la découvrabilité directement sur le site du festival en « affichant des codes QR un peu partout » et en installant une boutique éphémère pendant les quatre jours de l’événement.

En plus des défilés qui seront présentés jour et nuit à la place des Festivals de jeudi à dimanche, le M.A.D. Festival propose des spectacles de musique et de danse, offerts notamment par Lou Phelps, Claudia Bouvette et Calamine. En ouverture, jeudi soir, Geneviève Borne animera un hommage au muraliste Zilon, décédé en juillet dernier, qui inclura une lecture de poésie et une interprétation de Roméo et Juliette, de Sergueï Prokofiev, par l’Orchestre symphonique de Montréal.

M.A.D. Festival Anciennement Festival Mode et design. Au Quartier des spectacles de Montréal et en ligne, du 24 au 27 août.