Quand «Valérie» séduisit le public… mais pas la critique

On dit que les critiques sont plus indulgents avec le cinéma québécois. Peut-être, mais cela ne les a pas empêchés de tirer à boulets rouges sur certains films d’ici. Et, dans bien des cas, le public n’a pas non plus été au rendez-vous. Notre cinéma compte son lot d’échecs, voire de navets. Avec Le temps des flops, Le Devoir revient sur l’histoire de ces grandes productions qui ont fait un bide. Une occasion parfois aussi de réhabiliter ces films mal-aimés.

« Mais voyons, Danielle, veux-tu me dire qu’est-ce que t’avais dans la tête ? », « Ça n’a pas de maudit bon sens, franchement, mais t’es folle ! », « Va te cacher, sors de la ville, tu vas faire pleurer tes parents. » C’est l’impression que partagent avev Danielle Ouimet les acteurs Donald Lautrec et Chantal Renaud en la reconduisant chez elle après la première de Valérie, de Denis Héroux, en 1969.

En état de choc, la jeune vingtenaire rentre en pensant — pour ne pas dire en espérant — qu’avec la censure, le récit sulfureux de cette orpheline élevée au couvent qui goûte à la grande liberté et aux plaisirs de la chair, dans lequel elle campe le rôle-titre, ne durera pas six mois en salles.

C’est ce laps de temps qu’il faut au désormais mythique film pour engranger un million de dollars à 1,75 $ l’entrée au cinéma… et convaincre Chantal Renaud elle-même de prendre le train en marche en jouant dans le prochain long métrage d’Héroux, L’initiation, un an plus tard, qui rapportera encore plus. Le film de genre à tendance érotique au Québec est né.

Photo: Robert Binette Collections de la Cinémathèque québécoise

« On estime que 800 000 spectateurs ont vu Valérie à sa sortie, avance le directeur général de la Cinémathèque québécoise, Marcel Jean. En chiffres d’aujourd’hui […], c’est 10 millions de dollars. […] Ça place Valérie au-dessus des succès comme Bon Cop, Bad Cop ou De père en flic, en matière d’affluence. C’est absolument énorme. »

Rien de nouveau, pourtant, à voir des seins à l’écran. Mais, ici, « c’est la petite voisine, c’est une autre affaire, explique M. Jean. D’où l’effet médiatique et la curiosité ».

Oeuvres sociologiques

Réussite commerciale, certes, mais la critique, elle, n’est pas au rendez-vous. Robert-Claude Bérubé octroie aux deux longs métrages la cote de 6 (pauvre) de Mediafilm, alors l’Office des communications sociales (OCS). Marcel Jean rappelle que si M. Bérubé était un homme d’une érudition exceptionnelle, il demeurait prêtre ; c’est l’archevêché de Montréal qui dirigeait l’OCS.

« C’est sûr [que Bérubé] ne voit pas d’un bon oeil ces histoires avec de jeunes femmes nues et tout ça, estime M. Jean. Après, il n’y a pas de raison de monter ça à 5 ou à 4, parce que ce n’est pas assez bien fait. »

« Vulgaire, remplie de scènes gratuites de déshabillage », lit-on dans Le Devoir ; « tape-à-l’oeil quasi obscène », déplore La Presse… On n’a pas affaire à du Antonioni, à du Fellini ou à du Bergman, soutient Marcel Jean qui, lui, reproche aux films leur manque d’ambition intellectuelle et artistique.

« Quand on regarde L’initiation, je veux dire, on fait des blagues avec ChatGPT aujourd’hui, mais tu as l’impression qu’un logiciel primitif d’intelligence artificielle aurait pu écrire ce scénario-là, illustre M. Jean. Tout est tellement prévisible, il n’y a aucune originalité. »

La valeur de ces films réside ailleurs, croit le directeur général de la Cinémathèque québécoise. « Je pourrais donner un cours d’histoire du Québec, si j’étais prof d’histoire, en montrant Valérie à mes étudiants au premier cours, plaisante à moitié M. Jean. C’est possiblement, sur le plan sociologique, le film le plus important qui a été fait au Québec parce que, justement, il marque une transition. »

Nudité naturelle

À sa première lecture du scénario de Valérie, Danielle Ouimet n’a pas immédiatement compris qu’elle devrait se mettre en tenue d’Ève devant la lentille… souvent. Quand vient le temps de tourner la première scène de nudité dans une cabine d’essayage, Denis Héroux libère le plateau.

« J’ai dit : “voyons, tu n’es pas sérieux ? Oui, j’achète une robe, mais je ne suis pas obligée de me déshabiller devant la caméra”, raconte Danielle Ouimet. J’ai dit : “donne-moi dix minutes” et, au bout de dix minutes, j’ai décidé du restant de ma vie parce que j’ai dit : “OK, on y va.” »

Photo: Robert Binette Collections de la Cinémathèque québécoise

S’il se veut provocateur, le cinéma d’Héroux s’inscrit aussi dans le mouvement de la libération sexuelle, en pleine Révolution tranquille. « C’était une nudité comme si c’était naturel, affirme Danielle Ouimet. En réalité, il faisait des scènes de la vie quotidienne, tout simplement. » Une séquence de L’initiation présente, par exemple, les quatre comédiennes principales nues dans un sauna, causant sur l’amour et la sexualité. Le personnage de Louise Turcot avoue prendre la pilule contraceptive, à peine dix ans suivant sa commercialisation.

Le film Valérie, Danielle Ouimet assure le devoir bien plus au caméraman René Verdier qu’à Denis Héroux. « C’est [Verdier] qui prenait sur lui le fait de me protéger de certaines scènes quand je ne me sentais pas à l’aise. »

« Elle était toujours intimidée. On avait sympathisé, ne serait-ce que par le regard, Danielle et moi, se rappelle René Verdier. Moi, j’essayais […] de mettre les comédiens à l’aise parce que c’est impressionnant, une caméra, pour la première fois. »

« On faisait ça toujours dans l’intimité, les scènes d’amour », témoigne René Verdier, qui chassait tous ceux qui étaient superflus. « Je ne me suis pas fait de copains », dit-il en riant.

« Quand vous vous retrouvez finalement une première fois nue, la deuxième fois, c’est moins pire, et la troisième fois, c’est comme si vous étiez habillée, soutient Mme Ouimet. Il n’y a personne qui fait de cas de ça. »

La comédienne garde en mémoire une scène torride lors du tournage de L’initiation, où son partenaire de jeu, Serge Laprade, s’est mis à la chatouiller. Pendant qu’elle essayait de se déprendre, les caméras ont tout capté. Héroux a conservé la prise au montage. « Je suis en train de rire et de m’amuser profondément, alors qu’en réalité, l’image finale montre quelque chose comme si j’étais en train de jouir, s’esclaffe Danielle Ouimet. On s’amusait plus qu’autre chose. »

Piliers de l’industrie

Pour Marcel Jean, le génie d’Héroux loge dans son adresse à calibrer l’assouvissement du voyeurisme du public et le respect de ses valeurs catholiques par une fin salutaire dans la famille et l’amour. « C’est tout l’intérêt, je trouve, [de Valérie], qui joue très habilement sur ces deux tableaux-là. »

Là où Valérie et L’initiation sont donc assez conservateurs moralement parlant, Deux femmes en or, de Claude Fournier, décomplexe en 1970 la sexualité et la recherche du plaisir, évacuant toute condamnation ou rédemption. « Entre Valérie et Deux femmes en or, il y a une évolution énorme », appuie M. Jean.

Héroux, Fournier, Carle… ces noms font partie des piliers de l’industrie cinématographique commerciale québécoise, atteste Marcel Jean. « C’est autour d’eux que la [Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne] SDICC, devenue Téléfilm Canada, s’est formée, que l’Institut québécois du cinéma, qui est devenu […] la SODEC, [s’est développé] », fait-il valoir.

« N’importe qui, aujourd’hui, qui fait du cinéma au Québec, un Xavier Dolan ou un Denis Côté, même si leur cinéma est à des années-lumière de ça, il leur est redevable parce que le financement dont il bénéficie vient de ces gens-là », résume Marcel Jean.