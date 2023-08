Une humoriste fictive qui ne fait pas rire

Les soirées d’humour où aucune femme ne monte sur scène demeurent légion au Québec en 2023. Les femmes humoristes seraient moins nombreuses, se défendent des programmateurs : une explication que n’achètent pas certaines femmes dans le milieu. C’est pour narguer ces dernières qu’un propriétaire de bar de Gatineau indiquait depuis six semaines la présence dans ses spectacles d’une humoriste fictive. Une blague jugée de mauvais goût par plusieurs féministes.

Le bar Le Troquet a été écorché à quelques reprises dans les derniers mois par la page Instagram @PasDeFilleSurLePacing pour des soirées d’humour où seule la présence d’humoristes masculins était annoncée. Pour « troller » cette page féministe, qui comptait à l’époque un peu plus d’un millier d’abonnés, l’établissement gatinois a inventé à la blague une fausse humoriste du nom de Sonia Bélanger.

Le visage de Sonia Bélanger, conçu grâce à l’intelligence artificielle, est depuis apparu à plusieurs reprises sur les affiches des soirées d’humour présentées au Troquet par l’humoriste Julien Dionne. Souvent, elle était la seule femme à figurer sur le « pacing », comme on dit dans le jargon. Autrement dit, les têtes d’affiche pour ces spectacles étaient 100 % masculines dans les faits.

« On s’est fait accuser à quelques reprises par @PasDeFilleSurLePacing de nourrir le boys club parce qu’il y a des soirées où il n’y avait pas de filles sur le pacing. Mais c’est complètement faux ! On programme souvent des filles ici et on est très sensibilisés aux enjeux autour de la place des femmes en humour. Pour nous, ces accusations n’avaient aucun sens. C’était une vraie farce de nous taxer de misogynes, on a donc décidé d’y répondre avec une joke », explique le propriétaire du Troquet, Éric Gaudreault.

Manque d’efforts

M. Gaudreault se demandait combien de temps la blague pouvait durer avant que les administratrices de @PasDeFilleSurLePacing se rendent compte que Sonia Bélanger n’existait pas. Il aura finalement fallu attendre six semaines pour que la page Instagram révèle le canular. Depuis dimanche, les réactions fusent de toute part. Plusieurs soulignent que le bar aurait mieux fait de consacrer ses énergies à trouver de vraies humoristes féminines pour ses spectacles plutôt que d’en inventer une.

« Ça montre que cette soirée-là, comme plusieurs autres, n’a aucune envie de changer, qu’elle n’a aucune envie d’être plus inclusive. […] Oui, il y a eu des améliorations dans les dernières années. Oui, il y a plus de filles qu’avant en humour, mais ce n’est pas vrai qu’elles ont les mêmes chances que les gars », tonne l’humoriste Emna Achour, l’une des deux administratrices de @PasDeFilleSurLePacing.

Autant de femmes que d’hommes sont sorties de l’École nationale de l’humour en création humoristique cette année. Mais la parité était loin d’être de mise il y a encore deux ans. Et non seulement les femmes sont encore moins nombreuses à exercer ce métier, elles sont aussi plus en demande. « Je n’ai pas de misère à trouver des femmes humoristes, mais j’ai de la misère à en trouver qui veuillent venir à Gatineau pour le cachet qu’on leur offre. Elles préfèrent rester à Montréal avec toutes les offres qu’elles ont. Pour cinq humoristes hommes que l’on peut se payer, il doit y avoir environ juste une femme », estime Éric Gaudreault.

Un argument qu’Emna Achour entend souvent de la bouche de programmateurs en région, mais qu’elle réfute vertement. « Pourquoi les femmes ne se déplacent pas ? Peut-être que c’est le temps qu’on fasse un examen de conscience sur les conditions qu’on leur offre. Peut-être ce n’est pas accueillant pour les femmes, s’il y avait juste des gars sur les six soirées avant », rétorque celle qui donne dans l’humour féministe engagé.

Moins nombreuses, plus dispendieuses

Emna Achour a crée @PasDeFilleSurLePacing il y a un an et demi avec l’humoriste Coralie LaPerrière. Depuis, la page a répertorié près de 150 spectacles partout au Québec où seuls des hommes figuraient sur la liste d’invités.

Or @PasDeFilleSurLePacing compte aussi son lot de détracteurs dans le milieu, dont l’humoriste Val Belzil, qui se réclame aussi du féminisme. « De perpétuer cette idée que le milieu de l’humour, c’est un milieu masculin toxique, je trouve ça insultant pour les filles qui travaillent sur la construction ou dans des garages. Je n’étais pas là avant le #MeToo, c’est vrai. Mais ce n’est pas vrai qu’en ce moment l’humour est un milieu macho, où les gars font juste des jokes de graine et traitent les filles comme si elles ne valaient rien », insiste-t-elle.

Val Belzil prend aussi la défense du Troquet et de son canular, qu’elle trouve très drôle dans le contexte. Invitée à trois reprises dans cet établissement de l’Outaouais, elle dit n’y avoir jamais senti d’hostilité envers les femmes en humour, bien au contraire.

« La vérité, c’est que les filles en humour aujourd’hui montent plus vite [que les hommes]. Elles sont moins nombreuses et plus en demande. Et quand tu commences à avoir des contrats télé, ça devient moins intéressant d’aller dans un bar à Gatineau pour faire un numéro à 300 $ », souligne l’humoriste de la relève.