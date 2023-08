L’ère de l’éclectisme culturel

La sociologue Sylvie Octobre, spécialiste des pratiques culturelles des jeunes, est rattachée au ministère de la Culture de la France. Elle a notamment publié K-pop, soft power et culture globale (PUF, 2022) et Les techno-cultures juvéniles. Du culturel au politique (L’Harmattan, 2018).

Qu’est-ce qui vous a encouragé à étudier de manière savante les pratiques culturelles des personnes très jeunes ?

La France a une tradition d’étude des pratiques culturelles de ses habitants, qui a essaimé un peu partout dans le monde et qui vise à guider ses politiques culturelles, lesquelles sont particulièrement développées. Mais pendant longtemps, ces enquêtes ne se sont penchées que sur les plus de 15 ans, à la fois parce qu’on a longtemps estimé que l’autonomie des plus jeunes était trop faible pour justifier un intérêt particulier pour leur voix et parce qu’interroger des enfants ou des adolescents pose des questions méthodologiques complexes.

Plus les politiques culturelles se développaient, plus la question de la médiation culturelle est devenue prégnante (la théorie du choc esthétique ayant trouvé ses limites, et la critique bourdieusienne ayant donné des outils pour les comprendre). Ainsi, la question de la formation, de la sensibilisation des jeunes à la « haute » culture s’est reposée. Et avec elle, une autre question, celle des cultures juvéniles. Le tout alors que les industries culturelles connaissaient des transformations phénoménales (dont le numérique est une étape nouvelle) et que les jeunes en étaient les premiers acteurs.

Que révèlent vos enquêtes ? Quelles sont les caractéristiques de base des pratiques culturelles de ces jeunes ?

Les répertoires culturels des jeunes sont placés sous le signe de l’éclectisme augmenté, c’est-à-dire un appétit qui mêle les registres et qui utilise le numérique comme moyen d’accès privilégié aux contenus culturels. S’ajoute une dimension cosmopolite accentuée qui fait qu’avec leur vision culturelle du monde, ils se le représentent comme une mosaïque plutôt que comme une hiérarchie a priori.

C’est pour cela qu’après m’être penchée sur les répertoires culturels des jeunes avec l’avancée en âge (par suivi de panel, notamment), je me suis intéressée aux effets de la mondialisation de la culture sur ces mêmes répertoires, en m’interrogeant sur la place faite aux produits « étrangers » et aux usages linguistiques dans ces consommations.

L’exemple de la Hallyu (la vague coréenne) est, à ce sujet, particulièrement passionnant, puisque cette tendance était quasi inconnue du grand public avant la pandémie. Les succès sud-coréens sont devenus incontournables depuis, qu’il s’agisse de musique pop (BTS, Blackpink), de séries télé (Squid Game) ou de films (Parasite)… Et ces consommations de produits culturels ont entraîné un intérêt massif pour la cuisine et la cosmétique sud-coréennes, qui figurent toutes les deux au rang des secteurs rencontrant un succès massif en Occident.

Quelles autres productions culturelles vous semblent emblématiques de cette génération ?

Plus qu’une production, c’est une attitude — le mélange, la curiosité, l’hybridation — qui me semble particulièrement prenante dans cette génération très connectée et aussi très « créative ». (Vidéo, son, montages divers : tout cela se fait facilement avec les outils numériques.)

Ces formes d’engagement culturel sont porteuses de valeurs, et peuvent parfois prendre des aspects politiques. Ainsi, des adeptes de K-pop issus de diverses régions du monde ont organisé de manière autonome des levées de fonds très importantes au profit de Black Lives Matter. Ils se sont aussi mobilisés lors de la dernière campagne présidentielle américaine pour désorganiser un rassemblement partisan de Donald Trump prévu en Oklahoma en réservant massivement des places, ce qui laissait croire à un succès, mais le président en campagne s’est finalement retrouvé devant un auditoire clairsemé. Et ils rendent inutilisables les mots-clics suprémacistes ou racistes — #whitelivesmatter, #exposeantifa, etc. — en se mettant à les utiliser en masse pour noyer les messages d’origine.