Une vie culturelle compliquée

Renaud, « 11 ans, bientôt 12 », fait partie de la tête de peloton de la génération alpha, celle qui avec lui commencera l’école secondaire dans quelques jours. L’alpha a entendu nommer cette catégorie de référence pour la première fois dans le cadre de la demande d’entrevue sur ses pratiques culturelles. « Chacun appartient à une génération, et je me dis que c’est un peu normal d’avoir la mienne », indique le jeune sage.

Renaud aime les jeux vidéo (comme Fortnite et Super Mario Kart) et il se branche en ligne parfois « juste pour jaser », parfois pour s’amuser avec d’autres adeptes de jeux vidéo outre-mer. Surtout, surtout, il aime les livres et les films d’horreur. « Honnêtement, mon film préféré, c’est The Shining. Mais le plus marquant, pour moi, c’est Héréditaire. » La production de 2018 a été qualifiée d’une des plus effrayantes de tous les temps (en fonction de la fréquence cardiaque des spectateurs).

Pour Tom, 8 ans, en ce moment, ce qui compte sur les écrans, c’est la série Ninjago. La production américano-canado-danoise animant les jouets Lego Ninjago est née avec sa génération, au début des années 2010, et l’accompagne depuis. Lui-même vient de commencer à la regarder sur Netflix ; il en était au deuxième épisode au moment de l’entrevue. Fidèle à sa règle d’or, il abandonnera au troisième s’il n’accroche pas.

Tom a persisté avec la série Perdus dans l’espace, remake récent d’un classique des années 1960. Adepte de jeux vidéo lui aussi, il joue au dernier Zelda. Il lit Les royaumes de feu (Tui T. Sutherland), série en cinq tomes sur des dragons devant sauver le monde. Tom a dévoré des livres de la série L’agent Jean, mais il s’est arrêté après trois pages d’un seul et unique manga.

« JEDI » à la télé

Tom et Renaud, deux alphas pour les représenter tous ?

« Le facteur le plus important dans mon métier, c’est le renouvellement démographique », explique Marysol Charbonneau, directrice des contenus jeunesse et famille de Télé-Québec, chaîne pourvoyeuse d’émissions pour enfants de qualité depuis des décennies. Et la génération alpha compte déjà pour près de 10 % de la population, une base en expansion d’environ 100 000 jeunes par année qu’il faut comprendre pour lui proposer des productions culturelles attirantes.

Un exemple : au Québec, la proportion des nouveau-nés qui ont au moins un parent né à l’étranger est passée de 20 % en 1997 à 33 % en 2019. On compte aussi 16,5 % de familles monoparentales et 27 950 couples de même genre, selon le recensement de 2021. « La diversité et l’inclusion sont des réalités centrales de la génération alpha, explique Mme Charbonneau. Nos émissions sont le reflet de ce nouveau monde. »

Fardoche, joué par Pierre Dufresne dans la première version de Passe-Partout (pour l’âge préscolaire), regardée par la génération Y, est maintenant incarné par l’Afro-Québécois Widemir Normil. La quinzaine d’autres personnages centraux reflète aussi la diversité corporelle, familiale et socio-économique. La série Les mutants, destinée aux 8 à 10 ans, en rajoute avec des héros atypiques : Léo et ses troubles anxieux, l’hyperactive Zoé, Marcus et son syndrome d’Asperger.

Radio-Canada respecte tout autant ce nouveau paradigme JEDI (justice, égalité, diversité, inclusion). Un des personnages de L’effet secondaire est en transition de genre. Premier trio suit le parcours de Chloé Béliveau, une jeune fille invitée à intégrer une équipe bantam AAA… masculine. « Un des joueurs est gai et on n’en fait pas de cas, ajoute Nathalie Chamberland, directrice de la programmation jeunesse de Radio-Canada. Les fictions permettent de traiter ces sujets, de faire de la place à des groupes sous-représentés. »

Livres et fin du monde

La littérature reflète aussi le nouveau paradigme diversitaire. Sophie Gagnon-Roberge, créatrice et animatrice du site Sophielit.ca, créé pour « propager le plaisir de lire chez les élèves » de la 5e année du primaire à la 5e du secondaire, cite en exemple type la série La vie compliquée de Léa Olivier (Les Malins), de Catherine Girard-Audet, qui s’approche de son 30e tome.

« Des personnages sont racisés, la diversité est très présente : il y a de la diversité sexuelle, une héroïne a deux mères, etc., explique la médiatrice littéraire. La génération alpha est très ouverte, et ses livres préférés en témoignent. »

Mireille, soeur aînée de Tom, née en 2009 (elle peut donc techniquement appartenir à la génération Z, la précédente), a tous les tomes de La vie compliquée de Léa Olivier dans sa bibliothèque. « J’ai découvert la série en deuxième année, dit-elle. Je sais qu’un nouveau tome va sortir bientôt et je vais l’acheter. Je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup de livres québécois que j’emprunte à la bibliothèque. »

La série Harry Potter renouvelle également son lectorat et, depuis The Hunger Games (2008-2010 pour les livres), un basculement se fait vers le genre postapocalyptique.

La sidération marque ce début de siècle, qui va de catastrophes en prédictions de fin du monde, et la littérature jeunesse décrit le monde d’après-chute à un petit public tout aussi angoissé. La Québécoise Annie Bacon, qui s’adresse à un lectorat de 4 à 15 ans, relaie d’ailleurs cette perspective enténébrée avec ses Chroniques postapocalyptiques d’une enfant sage (Bayard), dans lesquelles une jeune de 13 ans se réfugie dans une bibliothèque pour échapper à la fin du monde.

Les habiletés en lecture ont tout de même généralement diminué partout dans le monde pendant la crise sanitaire et ses confinements. « La pandémie a fait des ravages auprès des jeunes, relate la médiatrice du livre Sophie Gagnon-Roberge. Les élèves restaient souvent à la maison. Beaucoup se sont retrouvés sans contact avec la culture, sans contact avec les livres. »

Une vie numérique et mobile

La génération alpha est aussi ainsi désignée parce qu’il s’agit de la première entièrement née dans le XXIe siècle numérique et mobile. Dans Le choc des générations (Château d’encre), le pédagogue Carol Allain donne d’ailleurs comme première caractéristique de la tranche 2010-2024 le fait qu’elle conçoit l’écran « comme un prolongement de soi-même ». « Le culturel passe de plus en plus par les écrans, note Mme Gagnon-Roberge, mère de deux filles de 11 et 13 ans. Le réseau TikTok devient central pour ces jeunes. Même le livre se relaie par ce moyen. »

Tom, 8 ans, n’a pas de téléphone, et un seul de ses amis fréquente les réseaux sociaux. Renaud, « 11 ans, bientôt 12 », a un appareil : il y regarde des vidéos de peur sur YouTube et Instagram et participe à des visioconférences, mais ne fait jamais d’appels à l’ancienne.

Le vieil écran de la télé conserve aussi une place centrale dans les pratiques culturelles des plus jeunes, notamment pour le visionnement en famille de télé-crochets comme La voix ou de téléromans comme Les Parent. Mireille cite District 31, qu’elle a dévoré au quotidien avec ses proches. Pour le reste, elle avoue détonner un peu par sa passion pour les comédies musicales, dont Singin’ in the Rain (1952) et Mary Poppins (1964), qu’elle a regardées en boucle sur DVD à partir de « 4 ou 5 ans », sur les conseils d’un de ses grands-pères.

Quand les enfants sont en âge préscolaire, les parents font le choix de leurs pratiques culturelles pour eux, qui s’autonomisent ensuite graduellement selon les amis et les sites fréquentés. Les alphas ont aussi généralement de bien plus grandes compétences en anglais que les Z ou les millénariaux au même âge — en partie grâce à YouTube, Netflix et compagnie, d’où l’importance encore plus forte des réseaux nationaux en français.

Christiane Asselin, directrice principale à Radio-Canada pour ICI Tou.tv et les contenus jeunesse, ajoute qu’ils sont aussi beaucoup plus ouverts sur le monde. Sur son téléphone, Renaud a même l’application du Devoir — c’est l’employeur de sa mère, mais bon, ça n’explique pas tout…

« La génération alpha est beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans l’univers, dit la directrice Asselin. Les jeunes d’avant ne connaissaient peut-être pas nécessairement le président des États-Unis. Maintenant, dès le primaire, ils savent qui est Trump et ce qui se passe en sport ailleurs dans le monde. On s’aperçoit que le numérique a permis une ouverture inédite sur le monde. »

D’où l’importance de l’éducation aux médias par les médias eux-mêmes. Du côté de Radio-Canada, l’émission MAJ diffuse directement de l’information destinée aux jeunes sur les plateformes numériques depuis trois ans. Elle a été peaufinée avec l’aide de groupes cibles d’élèves du primaire, qui ont confirmé l’importance du visuel dans le traitement des nouvelles — et de l’environnement comme préoccupation centrale, étant donné l’écoanxiété de cette première génération d’un nouveau siècle fou…