Il était une fois Vrak.TV

Vrak, qui fut la chaîne de prédilection de toute une génération au début des années 2000, sera retirée de l’antenne à compter du 1er octobre prochain. Vidéotron aura porté le coup de grâce en supprimant le « méchant canal » de son offre en début de semaine. Mais l’agonie s’étirait depuis un moment, les jeunes ayant délaissé en masse la télévision traditionnelle au profit des plateformes numériques.

C’est maintenant un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où TikTok et Netflix n’existaient pas.

Du début des années 2000 jusqu’au milieu de la décennie suivante environ, à peu près tous les adolescents québécois avaient plutôt les yeux rivés sur Vrak.TV. « Il y avait un côté très éclaté à Vrak.TV qu’on ne retrouvait pas ailleurs sur les autres postes. On n’avait pas peur d’essayer de nouvelles choses parce qu’on savait que les ados allaient suivre », se souvient Catherine Forget, 30 ans, qui a grandi avec Une grenade avec ça ? et les reprises de Dans une galaxie près de chez vous.

Si elle travaille aujourd’hui dans l’industrie de la télévision, c’est entre autres parce que ses parents l’ont laissée regarder Vrak.TV jusqu’à pas d’heure lorsqu’elle était adolescente.

Catherine Forget est aussi l’une des administratrices de la page Instagram Québec Nostalgie, qui partage régulièrement des images d’archives de Vrak.TV. Une occasion pour les millénariaux de se remémorer les vêtements défraîchis des candidates de Mixmania ou les passages un peu « cucul la praline » des séries américaines pour ados Les frères Scott et Newport Beach, qui étaient diffusées en fin de soirée dans des versions doublées très « franco-françaises ».

« Ce qui est fascinant, c’est qu’à peu près tous les gens de mon âge s’identifient aux mêmes souvenirs. On a tous vécu la même enfance, car on écoutait tous Vrak.TV : il n’y avait rien d’autre », note Catherine Forget. « On est la dernière génération pour qui la télévision a été aussi importante. Aujourd’hui, on sait que les ados regardent beaucoup moins la télé. Est-ce qu’ils vont partager des références communes plus tard comme nous ? J’en doute », avance-t-elle.

Un long et laborieux déclin

Pour les Québécois qui sont aujourd’hui âgés de 20 à 35 ans, Vrak.TV aura diffusé une pléthore d’émissions marquantes : R-Force, Il était une fois dans le trouble ou encore Méchant changement, pour ne nommer que celles-là. Plusieurs vedettes actuelles du petit écran ont aussi amorcé leur carrière sur ses ondes, comme Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-François Legendre ou encore Yan England.

Mais depuis quelques années, la chaîne n’était plus que l’ombre d’elle-même, un lent déclin qui n’est pas sans rappeler celui subi par feu Musique Plus.

Rebaptisée tout simplement Vrak en 2014, elle s’est progressivement éloignée de sa mission d’origine pour viser un auditoire composé de jeunes adultes. Puis, l’an dernier, elle a opéré une ultime transition en présentant surtout des séries policières américaines traduites et des compléments aux téléréalités diffusées à Noovo. « Au moment où Bell a décidé de délaisser les ados pour se concentrer sur les jeunes adultes, Vrak avait déjà un pied dans la tombe. Ç’a été une erreur, parce que les jeunes adultes ont été les premiers à se désabonner du câble, alors que le public jeunesse était toujours là à l’époque », observe Simon Portelance, coauteur du livre Génération Canal Famille.

Dans cet ouvrage, il aborde brièvement la transformation de Canal Famille en Vrak.TV, en janvier 2001. À l’époque, la chaîne pour enfants souffrait de l’arrivée de Télétoon et a complètement renouvelé son image pour reconquérir le public jeunesse. Une métamorphose qui fut une réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l’avant-garde télévisuelle sur bien des aspects, ne serait-ce que pour le sentiment de proximité que la chaîne a su développer avec son public. Notamment en organisant de grands événements, comme le fameux Karv, l’anti-gala, où des prix étaient remis aux vedettes préférées des jeunes. Vrak.TV s’est aussi démarqué pour son utilisation judicieuse d’Internet dès le début des années 2000.

« À la fin, ça n’avait plus rien à voir avec ce que ç’a été ; c’était le temps qu’on tire la plogue. Mais ce qui est triste, c’est qu’il n’y a personne aujourd’hui en télé québécoise qui s’intéresse aux ados depuis que Vrak.TV a abandonné ce filon. Il y a beaucoup d’émissions pour enfants, mais presque rien pour les 12 ans et plus », ajoute Guy A. St-Cyr, l’autre coauteur de Génération Canal Famille.

« Il y a toute une génération aujourd’hui qui n’a pas grandi avec la télé québécoise. On ne pourra pas les blâmer si, plus tard, ils n’écoutent que des séries américaines sur Netflix. »

Dispute entre câblodistributeurs

La disparition de Vrak s’inscrit dans une longue bataille que se livrent depuis plusieurs années Bell et Québecor. En début de semaine, sa filiale Vidéotron a non seulement retiré Vrak des forfaits offerts à ses abonnées, mais aussi Z, une autre chaîne appartenant à Bell Média. Cette dernière a répliqué en retirant l’accès à Yoopa, propriété de Québecor, de ses propres forfaits.

Par voie de communiqué, Bell a affirmé que la fermeture de Vrak était liée à cette situation. Le p.-d.g. de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a répliqué en affirmant sur X (anciennement Twitter) que Vidéotron n’y était pour rien. « Bell Média prend la décision de fermer sa chaîne Vrak pour une raison simple : un auditoire devenu de plus en plus réduit comme peau de chagrin dû à l’absence d’investissement », a-t-il écrit.

Selon des chiffres partagés par M. Péladeau, l’auditoire de Vrak aurait connu une chute de 82 % en 10 ans.