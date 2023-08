Les flâneurs

Torrents de poésie

UPour ceux qui n’ont pas de cabane dans les bois, ceux qui n’ont pas le temps de regarder pousser les fleurs, ceux que l’avenir du monde inquiète et qui ont besoin de beauté comme de solidarité, il faut lire et regarder Torrents d’âmes pour la terre (Les heures bleues), avec des textes de Jean Désy, médecin et poète, et des photos de Luc Désilets, photographe, député bloquiste et fils d’Antoine, pionnier de la photographie de presse au Québec. On apprivoise la splendeur des saisons, on reçoit, comme un don, l’infinie petitesse des secondes et la grandeur qu’elles abritent.