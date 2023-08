Fermeture du studio Fleur d’Asphalte

Le studio spécialisé pour la danse Fleur d’Asphalte, dont le plancher résilient de pin couvrait 900 pieds carrés d’un deuxième étage de la Plaza St-Hubert, à Montréal, ferme ses portes. Mardi soir, ses aficionados y tenaient un jam d’adieu.

Toujours géré par une équipe d’artistes bénévoles, changeante, le studio, après 13 ans à vouloir réunir danse professionnelle, de loisirs et communautaire, n’a pas réussi à trouver les clés d’une viabilité à long terme.

Après le Centre de création O Vertigo (CCOV), qui a perdu son bail à la Place des Arts au profit de la compagnie de théâtre Jean-Duceppe, c’est un deuxième espace spécialisé que le milieu montréalais de la danse perd cette année.

« On ne va pas se mentir, ça fait quelques années déjà que le studio Fleur d’Asphalte bat de l’aile », admet en entrevue Chantal Vanasse, ex-présidente du conseil d’administration. Les causes qui rendent la fermeture nécessaire sont multiples. « Économiquement, ç’a toujours été ardu. Même dans nos meilleurs moments. »

« Quand je suis arrivée, en 2010, il y avait là une gang d’artistes qui gagnait à s’impliquer dans le studio, pour avoir accès à des heures d’occupation du lieu. Ç’a fonctionné un moment. » Fondé par Lily Lapierre, Armand Martel et Karine Rathel, Fleur d’Asphalte avait alors une vision propre.

La démocratisation avant l’heure

Le studio est excentré, loin du centre-ville, à une époque où la plupart sont rassemblés entre les stations Place-des-Arts et Laurier. Ensuite, il offre des cours et ateliers professionnels à d’autres heures que lors des matinées d’entraînement. Et il n’est pas affilié à une école ni à une compagnie.

« Fleur d’Asphalte a toujours eu une mission à deux voies, visant les danseurs professionnels et le milieu communautaire, et en cherchant à les faire communiquer », rappelle Mme Vanasse. Et cela, à une époque où les termes « démocratisation » et « inclusion », parlant d’art, étaient beaucoup moins fréquents et moins rassembleurs.

On pouvait, à Fleur d’Asphalte, louer le grand studio pour répéter une création ou donner une classe de yoga à des tarifs qui étaient encore, il y a quelques semaines, parmi les moins chers en ville ; participer à un jam de contact impro ; suivre des classes de danse Maman et bébé ; avoir une session d’art-thérapie, peut-être dans le petit local.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Selon Mme Vanasse, « il y a eu de belles années, de 2010 à 2017, où la double mission a réussi à s’incarner. Les soirées de présentation publiques, où des artistes venaient tester leurs créations, étaient fréquentées aussi par la communauté qui prenait les classes ».

« On a offert des résidences d’artiste l’été aux finissants des écoles professionnelles. On a fait des huis clos, en séquestrant le jeudi soir un groupe d’artistes qui ne se connaissait pas afin qu’ils nous présentent quelque chose le dimanche. On a eu Émile Proulx-Cloutier qui venait répéter, pendant un bon moment », énumère Mme Vanasse.

Fleur d’Asphalte avait à coeur aussi d’aider les profs débutants en leur offrant des tarifs de location progressifs, « le temps qu’ils se forgent une clientèle ». Plusieurs des aspects du studio étaient ainsi pensés selon les réalités des danseurs pigistes, qui doivent trop souvent démultiplier leurs pratiques et leurs horaires avec, en général, des moyens fort limités.

Aussi, les longues rénovations de la Plaza St-Hubert ont fait mal aux cours qui se donnaient à Fleur d’Asphalte. Et la concurrence s’est amplifiée dans le quartier, où les offres de classes de yoga, d’Essentrics ou de hip-hop ont fleuri.

Avec le temps, l’équipe a bougé, un peu, puis beaucoup. « Le format viable, qui fait que les gens sont assez intéressés pour s’impliquer dans cette structure non hiérarchique, où tout le monde faisait ce qu’il pouvait selon ses compétences, mais où il fallait quand même tout faire, ben, on l’a pas trouvé… » Le studio a officiellement fermé jeudi, le 17 août.