Des enseignes au néon vouées à disparaître

Les enseignes au néon disparaissent tranquillement du paysage urbain au profit de technologies moins complexes à installer. Cette rareté donne un cachet supplémentaire aux quelques commerces qui utilisent encore des néons pour afficher leur image de marque. Mais pour combien de temps résisteront-ils ?

Elle paraît loin, l’époque du Red Light, quand les devantures des commerces du boulevard Saint-Laurent étaient illuminées par d’innombrables néons. Aujourd’hui, l’expertise pour cette technologie se perd. L’arrivée de la technologie DEL, moins énergivore et plus pratico-pratique, a porté le coup de grâce aux tubes au néon.

La cantine Chez Ben, une véritable institution à Granby, peine à trouver quelqu’un qui veuille s’occuper des travaux sur sa mythique enseigne au néon, qui représente un homme s’empiffrant de malbouffe avec l’inscription : « Chez Ben, on s’bour la bédaine ».

« Le bonhomme est là depuis 1974. Je suis né et il était là. Il y a donc un attachement. On sait que ça ne pourra pas durer ad vitam aeternam. Qu’un jour, on va devoir passer à la DEL. Mais on essaie de retarder ce moment le plus possible, car ça n’a pas le même prestige. Toute notre image de marque — la décoration, les uniformes, le logo — est vintage, et on ne veut pas perdre ça », explique Jimmy Dubé, copropriétaire de ce restaurant familial.

Beaucoup de réactions

L’énorme enseigne qui fait face au restaurant a besoin d’être repeinte. Cette opération nécessite que l’on retire des néons, puis qu’on en réinstalle, une fois la peinture séchée. Or, personne n’a levé la main, malgré les recherches actives du commerce.

Jeudi matin, Jimmy Dubé s’est donc tourné vers Facebook pour trouver quelqu’un qui a cette expertise. « Après plusieurs semaines de recherches [infructueuses], nous avons besoin de vous ! Notre cher Ben commence à être fatigué et aurait besoin d’un peu d’amour. Le problème, c’est qu’il ne semble plus y avoir personne au Québec qui répare les enseignes [au néon] », pouvait-on lire sur la page du casse-croûte.

La publication est rapidement devenue virale. À Granby, l’enseigne de Chez Ben fait partie du patrimoine kitsch, au même titre que l’Orange Julep à Montréal. « Avec tous les messages que j’ai reçus depuis ce matin, j’imagine que je vais trouver quelqu’un », se réjouit Jimmy Dubé, dépassé par l’ampleur qu’a prise sa publication.

Pas adaptés au Québec

Il y a donc de l’espoir pour « Ben la bédaine ». Mais partout, des enseignes au néon sont en mauvais état. Certaines lettres n’éclairent plus et ne sont pas remplacées. Faute de main-d’oeuvre, certains finissent par se tourner vers la technologie DEL, qui offre une luminosité plus lisse, plus industrielle.

« Le déclin a commencé dans les années 1980 et l’arrivée de la LED [DEL en français] il y a 10-15 ans a été le coup fatal. La principale cause de ça, c’est la température au Québec. Les néons supportent très mal la neige, le verglas, la pluie… Le monde a donc remplacé le néon par des enseignes moins belles, mais plus durables », s’attriste François Bergeron, propriétaire de Claude Enseignes, à Québec.

Dans le domaine depuis 41 ans, il prédit la fin des enseignes au néon d’ici 10 ou 20 ans. Non seulement les souffleurs de verre au néon se font rares, mais les fournitures deviennent de plus en plus dispendieuses et nécessitent d’être importées depuis les États-Unis.

« Il n’y a plus de relève »

Contre vents en marées, Michel Di Blasio, lui, a continué de se spécialiser dans le néon. Le propriétaire de La Fabrique du néon, à Saint-Eustache, compte principalement des artistes dans ses clients ; il estime que les enseignes de commerces ne représentent plus que 5 % de ses activités.

Pour l’heure, ses affaires vont plutôt bien, comme à peu près tous ses concurrents sont passés uniquement à la technologie DEL. Mais Michel Di Blasio ne peut lui non plus s’empêcher d’être pessimiste par rapport à l’avenir. « Quand j’ai commencé, il y a 35 ans, on venait remplacer ceux qui partaient à la retraite. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de relève. Moi, quand je partirai à la retraite, il n’y aura personne pour me remplacer », se désole-t-il.