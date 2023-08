Décès de Renata Scotto, soprano emblématique

Le décès de la soprano italienne Renata Scotto, à l’âge de 89 ans, a été annoncé par le quotidien italien La Stampa le 16 août. Cette disparition, dans la nuit de mardi à mercredi, a été confirmée par le maire de sa ville, Savone, Marco Russo, qui a déploré la perte d’une « chanteuse unique, grande musicienne, grande femme, cultivée, raffinée, généreuse et simple qui a donné à Savone sa notoriété et l’a illuminée de sa présence ».

Si l’opéra italien dans les années 1950 et le début des années 1960 a été nourri par la présence de deux géantes nommées Maria Callas et Renata Tebaldi, le même phénomène s’est produit dans les années 1970 et 1980 avec Mirella Freni et Renata Scotto. La dualité est un peu la même : comme Tebaldi, Freni était la voix « absolue », en quelque sorte, alors que Scotto était en tout point la tragédienne.

Son répertoire était centré sur Puccini, Verdi, Donizetti, et ses rôles légendaires d’autant plus nombreux qu’elle était une invitée régulière de James Levine au Metropolitan Opera alors que se tournaient les premiers enregistrements vidéo, des diffusions télévisées puis des vidéodisques laser. C’est pour Renata Scotto qu’avait été monté en 1984 Fedora de Giordano, un rôle écrasant repris par sa « rivale » Freni sous la direction de Roberto Abbado et le regard des caméras, en 1997 sur la scène new-yorkaise.

Dès les années 1950

La vocation de Renata Scotto est très précoce et elle entreprend des études de chant dès l’adolescence à Milan. En 1953, à 19 ans, elle chante le rôle de Violetta (La Traviata) dans un théâtre milanais. La jeune chanteuse obtient alors des engagements divers en Italie. Elle connaît des débuts fracassants sur la scène internationale en 1957, au Festival d’Édimbourg, en remplaçant Maria Callas dans une supplémentaire d’une série de représentations de La somnambule de Bellini, soirée additionnelle que Callas refuse d’assumer. Renata Scotto a 23 ans, elle n’a jamais chanté le rôle et fait un triomphe !

Lorsqu’elle fait ses débuts au Metropolitan Opera en 1965, c’est dans le rôle-titre de Madame Butterfly. C’est un des rôles qui marquera sa carrière. Ses deux grands enregistrements, l’un avec Barbirolli (EMI-Warner), l’autre avec Maazel (Sony), demeurent les références de la discographie, avec celui de Freni-Karajan (Decca).

L’histoire d’amour entre le Metropolitan Opera et Renata Scotto culminera en 1977, lorsqu’elle sera choisie pour inaugurer la série de retransmissions télévisées Live from the Met, en chantant Mimi dans La bohème, avec à ses côtés Luciano Pavarotti en Rodolfo.

La télévision lui assure une notoriété qui dépasse le cadre traditionnel des amateurs. Au Met, ses partenaires sont les trois grands : Pavarotti, Domingo (un grand Manon Lescaut documenté en vidéo) et Carreras. En 1982, alors que le Met filme une nouvelle fois La bohème, avec le couple Stratas-Carreras, Scotto s’octroie le petit plaisir d’aborder le rôle de Musette ! Au Met, elle chante, entre autres, Lucia di Lammermoor, La Traviata et Gilda dans Rigoletto.

La voix de Renata Scotto est très caractéristique, avec comme une petite tension, un resserrement dans l’aigu. Elle en était très consciente, mais pourfendait la perfection insipide. Domingo ne tarissait pas d’éloges sur cette « actrice-chanteuse » qui accordait de l’importance à chaque mot.

Diversification

À la fin des années 1980, Scotto s’est intéressée à la mise en scène. C’est le Met, là aussi, qui lui a mis le pied à l’étrier en lui offrant une Butterfly en 1986. En Italie, elle met en scène, ensuite, Il Pirata et La Sonnambula de Bellini. En 1995, Renata Scotto monte une nouvelle Traviata au New York City Opera, diffusée à PBS, qui remportera un prix Emmy au titre de « meilleur événement musical en direct ». À la mise en scène, Scotto a aussi oeuvré en Finlande (Norma), en Grèce (Lucia) et en Suisse (La Wally).

La carrière de Renata Scotto se démarque par sa longévité. Avec des débuts en 1953, chanter encore au Met jusqu’à la fin des années 1980 est assez exceptionnel. Elle se distingue aussi par une grande curiosité. Ainsi, Renata Scotto aborde La voix humaine de Poulenc en 1996 et débute en 2000 dans le rôle de Clytemnestre de l’Elektra de Strauss à Baltimore, rôle qu’elle chantera ensuite à Séville.

Ces dernières années, Renata Scotto était très active comme pédagogue, animant des académies et donnant de nombreuses classes de maître. Elle confiait, en 2016, à Opera Wire, une recette qui peut résumer son art : « Je travaille beaucoup sur le corps avec les élèves. Le langage corporel doit venir avec le chant et les paroles. Le corps bouge avec la voix et l’expression. Tout est communication et expression. Les mains sont très importantes pour aider à l’expression, mais pas trop. Tout est dans la mesure des choses. »