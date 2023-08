La papeterie Saint-Armand ferme son atelier de Montréal

La papeterie Saint-Armand, à Montréal, où David Carruthers et Denise Lapointe font du papier de grande qualité à la main comme à la machine depuis des décennies, cessera ses activités au 3700, rue Saint-Patrick en décembre prochain. Dans Ville-Émard, le long du canal de Lachine, cette petite entreprise, qui continuait de faire vivre à sa manière artisanale et humaine l’histoire industrielle du quartier, n’en peut plus de s’essouffler. Une fermeture comme un symptôme de la fin d’une époque, et de certains possibles de Montréal. Visite.

En se rendant à vélo à la papeterie, on passe devant de nombreux condos fort chics, une microbrasserie, une baraque de location de pédalos en forme de cygne. En contrepoint, au sous-sol d’une ancienne usine de linoléum, relouée maintenant à des entreprises de nouvelles technologies, difficile à trouver, mal annoncée, se cache la papeterie Saint-Armand.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Changement de décor radical. Dans le local de 13 000 pieds carrés se côtoient au coude-à-coude le métal des lourdes machines et la douceur des lambeaux de tissu 100 % coton, triés en barils par couleur ; les ondes de l’eau qui se déverse à grandes goulées dans la batteuse hollandaise en dégouttant jusqu’au plancher ; et celles du vacarme que fait cette machine de quelque 800 livres pour écraser pendant des heures sous ses lames le coton, parfois le lin, jusqu’à en faire des fibres longues.

Ces bruits n’écrasent pas le bruissement des doigts qui ne peuvent s’empêcher de frôler, en passant, le papier, résultat de cette métamorphose du tissu récupéré, empilé çà et là en grandes feuilles, souvent blanc, impeccable.

Il suffit de quelques mots avec David Carruthers, maître d’oeuvre, petit-fils de papetier et fils de vendeur de papier industriel, et Denise Lapointe, créatrice de livres d’art, pour voir à quel point ils sont toujours passionnés de leur métier. Et qu’ils ont toujours leur marché, un peu partout autour du globe, très pointu.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Laissez parler les p’tits papiers

Ils vendent aux artistes en arts visuels, font entre autres le « papier Canal », vendu en blocs ou par grandes feuilles, parfait pour l’acrylique, le pastel, l’aquarelle et la gravure. Michael Merrill, artiste visuel depuis 1975 et professeur, est un de ceux qui utilisent du papier Saint-Armand.

« Il m’a fallu longtemps avant de comprendre à quel point le papier est important, mentionne-t-il au téléphone. Entre autres parce qu’on ne le couvre pas ; il est là, pour toujours. Il faut penser à chaque marque qu’on y fait, ou qu’on n’y fait pas. »

« L’idée qu’on cherche à exprimer se transforme selon la matérialité d’où on la pose », tente-t-il d’expliquer. L’artiste fait de la peinture, du dessin, des encres, de l’aquarelle. « Saint-Armand fait un papier très fin, Maîtres anciens, et c’est tellement beau la façon dont il absorbe l’encre. C’est du pur plaisir à utiliser », dit celui qui trouve la fermeture attristante et qui ne connaît pas d’équivalent made in Canada ou in Québec.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Les papiers Saint-Armand vendent parfois aussi au gouvernement fédéral du « papier document », comme ces feuilles sur lesquelles n’ont été calligraphiées rien de moins que la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés.

« On a fait 12 feuilles ; ça permettait au calligraphe de faire des taches et d’en rater 10 », dit pour plaisanter M. Carruthers, avec son accent anglais et son français parfait. « Ce sont des projets intéressants, historiques », renchérit calmement Denise Lapointe.

Ils ont fait aussi du « papier cartouche », pour transporter la poudre noire lors d’une reconstitution d’un tir de canon du XVIIe siècle. Mme Lapointe sourit encore en y repensant : « C’était ça, le fun, la magie : ne jamais savoir qui va entrer ici » — un passant perdu, un origamiste de calibre international qui cherche à plier des trous noirs, des chercheurs en fibres, des galeristes, des éditeurs de livres d’art.

Pourquoi fermer ce « moulin » fondé en 1979 si le plaisir demeure ? Denise Lapointe, qui travaille avec M. Carruthers depuis 1991, soupire. « On s’est tapé la reconstruction de l’échangeur Turcot, une période où on s’est fait couper l’eau et l’électricité n’importe quand, indique-t-elle pour commencer son énumération. On s’est tapé la COVID, on a manqué d’employés, on en manque encore. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

L’esprit perdu des ateliers de Montréal

« Quand Montréal était une ville moins chère, elle attirait des artistes de partout, qui venaient travailler pour nous à leurs débuts. Les artistes n’ont plus les moyens de vivre à Montréal, les ateliers et les appartements y sont trop chers. On a perdu notre meilleure source de main-d’oeuvre. » Elle poursuit : « Personne ne veut plus jouer dans la bouette : les doigts sont devenus un peu inutiles, excepté pour le téléphone. On part à zéro, côté dextérité, excepté dans quelques rares cas. »

Mme Lapointe enchaîne : « Pendant un bout, on ne trouvait plus de chiffons. Le coton est de plus en plus contaminé par du polyester », et le papier réclame du 100 %, sans contamination. « Là, on a en masse de guenilles, mais pour combien de temps ? Avec la machine à papier et la batteuse, ça nous en prenait de 700 à 1050 livres par semaine. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

« Nos fournisseurs sont en voie de disparition, mentionne-t-elle. Les menuisiers, les soudeurs, les machinistes prennent tous leur retraite et sont en train de fermer. Le quartier est devenu trop chic. On peut maintenant y avoir de l’excellent café, mais on n’a plus d’aide pour réparer les machines. Et la communauté d’artisans du 4000, Saint-Patrick, qui était notre écosystème, est partie : ils ont été expropriés par la ville », en 2011. « Il y a un esprit qui se perd, la possibilité de communautés à Montréal qui n’est plus possible. »

« Ces fluctuations-là, ça épuise », conclut-elle. « Et on veut sortir du problème de toujours chercher comment faire plus de papier. » M. Carruthers, 82 ans en pleine forme, et Mme Lapointe, 66 ans, entendent donc vider l’atelier de la rue Saint-Patrick, pour en construire un, « minuscule, où on focuserait sans doute sur les livres », dans le garage de leur maison des Laurentides.

Arrêter de chercher comment produire plus

« En théorie, on a un acheteur au moins pour le papier fait machine, “papier Canal”, possiblement pour tout le tralala. Ça traîne et l’acheteur n’est pas au Québec. J’ai des individus qui auraient aimé reprendre la papeterie, mais il aurait fallu que ce soit moi qui reprenne le bail, qui sois responsable ; j’ai déjà donné. »

Carruthers et Lapointe ont déjà vendu la grosse machine à papier (« Tu aurais dû voir les gars la sortir d’ici, des vrais pros, c’était un ballet… Ça fait 70 pieds [environ 21 mètres], cette machine-là, et je ne suis pas sûre qu’ils avaient cinq pouces de jeu… »), et cherchent un preneur pour la batteuse. Ils cherchent aussi les sous pour racheter une batteuse « de poche » pour la fabrique des Laurentides.

21 C’est la longueur, en mètres, de la machine à papier qui était dans l’atelier.

« Il y aura peut-être toujours quelque chose à Montréal, mais ce sera très différent. Peut-être un point de vente au moins pour nos boîtes d’archives qu’on vend parallèlement au papier fait main. La construction est commencée dans les Laurentides. Il reste à trouver des sous, mais on a l’habitude de faire les choses et de trouver les sous en même temps. »

Dans ce prochain atelier, ils inviteront des amis ainsi que des compagnons artisans et d’impression. « On y produira les feuilles qu’on n’a jamais eu le temps de faire, les papiers historiques, les tests de fibres nouvelles, etc. » Mme Lapointe y aura aussi sa fabrique de feutres.

Et les deux veulent continuer à faire du papier pour l’édition d’art, celui qu’ils préfèrent produire, et qu’ils vendent à des éditeurs comme Lumiere Press, à Toronto, Gaspereau ou Nawakum Press, aux États-Unis. « C’est pas payant, et ce sont des chipoteux, ces clients-là. On est justement en train de recommencer 950 feuilles pour un éditeur qui a changé d’idée. Ce sont les clients les plus difficiles. Ce sont ceux qu’on préfère. » La papeterie Saint-Armand a d’ailleurs reçu en 2017 la médaille Robert R. Reid pour sa contribution aux livres d’art au Canada.