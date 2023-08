Le Café Cléopâtre, un endroit dans la marge

Cet été, Le Devoir explore l’héritage de différents lieux ayant déclenché l’éclosion de talents d’ici, et parfois d’ailleurs, et donné des ailes à une foule d’artistes. Salles de spectacle, studios et ateliers. Histoires d’endroits qui ont permis la création et la diffusion d’oeuvres d’exception, et qui le font encore. Quatrième arrêt : le Café Cléopâtre.

À l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, l’enseigne du Café Cléopâtre, néon coloré annonçant des danseuses nues, éclipse toutes les autres. C’est la plus ancienne enseigne du coin, autrefois celui du fameux Red Light, où convergeaient les gens de passage en quête de sexe et de plaisirs. À force de résistance, le Café Cléopâtre est le seul survivant de la transformation complète de ce segment de l’ouest de la Main. À ses côtés ouvrira bientôt le tout nouveau musée d’histoire MEM, ou Centre des mémoires montréalaises, encastré dans sa cage de verre high-tech. En face, le Club Soda accueille une faune jeune et urbaine. Au sud, le Monument-National attire un public cultivé.

Mais, à l’intérieur comme à l’extérieur, le Café Cléopâtre n’a pas changé.

Soir après soir, depuis 1976, les clients qui entrent au Café Cléopâtre se divisent au seuil. Certains, surtout des hommes, entrent au rez-de-chaussée et avancent dans la lumière fluorescente des blacklights pour assister au spectacle, cru et commercial, des danseuses nues du jour.

À gauche, un escalier mène les autres au cabaret, où les spectacles de drag queens ont tenu l’affiche pendant des décennies, bien avant que celles-ci ne franchissent le seuil des bibliothèques.

Les drag queens y faisaient la pluie et le beau temps, attirant des foules chaque soir de la semaine à leurs imitations de Cher, de Dolly Parton ou de Céline Dion.

Des maîtres de la confection de costumes

À la fin des années 1970, ces spectacles étaient une vraie curiosité. « Au début, les gens n’en revenaient pas. Est-ce que cette femme si belle pouvait être un homme ? » se souvient John Zoumboulakis, le propriétaire des lieux. Il rappelle le soin apporté aux numéros de Vicky Lane ou de Misty, qui imitait à s’y méprendre Diana Ross. « Depuis, tout le monde a commencé à faire ce genre de spectacles. La clientèle s’est dirigée davantage vers le Village gai, où elle pouvait circuler d’un endroit à un autre. Et aussi, il me semble que les nouveaux travestis et transsexuels ne sont pas aussi experts dans la confection de costumes. Les anciens étaient des maîtres dans la confection de costumes, pour eux-mêmes ou pour les autres. »

La réalisatrice Catherine Proulx a exploré l’univers de ces drag queens dans le documentaire Le dernier cabaret, paru en 2011.

Aujourd’hui, les spectacles de drag queens se font plus rares au Cléopâtre. Mais l’endroit est toujours ouvert à la diversité sexuelle. « Au début, on avait des spectacles sept jours sur sept, puis cinq jours sur sept. Maintenant, on en a un de temps en temps. Mais on présente plutôt des spectacles de variétés, surtout le week-end », dit M. Zoumboulakis. C’est là, par exemple, que Mathilde Benignus a récemment présenté son numéro de drag king, après avoir suivi une formation auprès d’Ander Gates.

Photo: Sam Jameson

« On s’est tous trouvés entre personnes qui avaient des aspects féminins et masculins, pour en trouver un troisième, notre identité profonde », dit-elle. Son personnage, le Captain Tender, dont le péché mignon est d’aimer les tutus, est inspiré de la chanson de Diane Tell Si j’étais un homme. Il animera des heures du conte dans les bibliothèques de Montréal cet automne.

À Berlin, où Mathilde Benignus a vécu plusieurs années, les cabarets n’ont pas été modernisés et rénovés comme à Montréal. « Au Cléopâtre, c’est particulier. C’est comme si j’étais revenue dans les années 1980. Le premier étage est vraiment très straight, mais le deuxième est ouvert à une population queer de plus en plus intergénérationnelle. » Le public y est aussi différent de celui du Village, qui est plus majoritairement composé d’hommes gais, remarque Mme Benignus, qui a aussi présenté un spectacle chez Mado.

Figé dans le temps

Jarrett Mann était directeur de la programmation du Club Soda, en face, avant de choisir le cabaret du Café Cléopâtre pour les événements du festival de courts métrages SPASM. « Oui, au début, cela cadrait avec des courts métrages qui étaient très dans la marge, qui osaient la thématique de la sexualité », dit Mann, qui est cofondateur du festival.

Il se souvient d’un numéro auquel l’équipe de drag queens du Cléopâtre avait participé. « Ça a été le coup de foudre, pour l’endroit et pour l’équipe », dit-il. Lors de la présentation du film de Mathieu Arsenault Aquarium, qui mettait en scène un lave-auto, des danseuses du premier étage avaient accepté de participer au spectacle.

Photo: Jane Wolf

« C’est un endroit qui est dans la marge, dit Jarrett Mann. On dirait que le temps s’est arrêté. Il y a encore le vieux staff qui est super sympathique. Ils reçoivent des événements indépendants un peu marginaux. L’endroit nous offre aussi des conditions exceptionnelles qui n’ont rien à voir avec d’autres salles de spectacle. Il y a une énergie un peu folle. C’est plus beau quand il fait noir, avec les vieilles lumières disco qui n’ont pas changé depuis 50 ans. »

Au moment du passage du Devoir, c’était le « bareoké », ou karaoké avec possibilité de chanter nu, qui occupait le deuxième.

« Je ne pourrais pas vous donner un calendrier des événements, les patrons ne sont pas très technos », dit la serveuse Gabrielle, accueillante et souriante dans son pagne léopard.

Au micro se succèdent les cow-boys nostalgiques (It’s Now or Never, d’Elvis Presley), les femmes fortes et coquines qui exhibent fièrement un sein, les couples queers aux sexes indéfinissables qui entrent en scène en laisse et qui en ressortent nus, ou les jeunes femmes apparemment timides qui laissent tomber une bretelle furtivement.

Autour, ce sont des amis, des fans, un public bienveillant qui applaudit sans rechigner. Quelques jours auparavant, le Peach Club tenait ici un spectacle de burlesque. Dans deux semaines, on y accueillera le Weekend fétiche de Montréal. « On accueille au deuxième tous les styles, toutes les formes, et tous les types de corps sont les bienvenus », poursuit Jarrett Mann.

« Un étage en dessous, les danseuses ouvrent à d’autres sortes de choses, poursuit Mathilde Benignus. On sait qu’elles font aussi partie de ce monde. » Ce monde, pourtant, c’est un monde qui disparaît, du moins dans ce Quartier des spectacles, que plusieurs trouvent aujourd’hui trop aseptisé à leur goût.

« Moi, je crois que tous les édifices de la Main auraient dû être conservés, dit John Zoumboulakis. Mais je dois accepter ce qui est arrivé et travailler avec. »

« Au rez-de-chaussée, je présente des danseuses nues et je ne m’en cache pas », dit-il. L’édifice qui abrite le Café Cléopâtre a d’ailleurs accueilli des spectacles de cabaret environ depuis sa construction, en 1890. John Zoumboulakis se souvient d’avoir regardé, jeune homme, par la porte du Café Canasta, qui a précédé le Café Cléopâtre. « Il y avait du burlesque là aussi. Et aussi des danseuses au rez-de-chaussée. Mais si on compare les danseuses de cette époque à celles d’aujourd’hui, le spectacle était très conservateur. Elles ne faisaient pas de strip-tease, mais étaient habillées de façon très sexy. J’imagine qu’après quelques verres, la clientèle s’excitait. Mais ça n’était pas comme maintenant. »