Sinem Kara et Douaa, vent de fraîcheur en humour

L’une se destinait à une carrière de comédienne, mais a fini par bifurquer vers l’humour à force de n’être reléguée qu’aux seconds rôles stéréotypés. L’autre menait une vie rangée d’enseignante quand elle a décidé, en juin, de tout plaquer pour se concentrer à temps plein sur sa carrière d’humoriste. Sinem Kara et son amie Douaa ont des parcours de vie différents, mais les deux jeunes trentenaires ont en commun d’avoir été élevées par des parents musulmans assez rigides, qui auraient bien aimé que leur fille choisisse un métier plus stable. Il a fallu, pour elles, s’affranchir. Une force de caractère qui leur sert bien aujourd’hui sur scène.

Le milieu de l’humour compte beaucoup d’appelés pour peu d’élus. Mais après des années de dur labeur, Douaa et Sinem Kara commencent à voir le fruit de leurs efforts. Jeudi prochain, elles partageront la scène dans le cadre du festival ComediHa !, à Québec. Puis, elles entameront les enregistrements pour la seconde saison de leur balado Cahier Canada “duh”, où elles reçoivent des personnalités qui replongent avec elles dans les souvenirs peu glorieux de leur secondaire.

« C’est vrai qu’il y a beaucoup de balados en ce moment, mais il ne faut pas croire que c’est un passage obligé pour percer en humour aujourd’hui. Ce qui est le fun avec le podcast, c’est que ça nous force à écouter, à poser des questions, à nous intéresser aux autres, alors que c’est un milieu où l’on ne parle que de soi, d’habitude. Avec tous les invités qu’on reçoit, c’est aussi un formidable moyen de faire du réseautage », explique Douaa, qui n’est jamais à court d’anecdotes sur le secondaire, elle qui enseignait l’anglais jusqu’en juin dernier dans une école privée.

Pour ces deux humoristes de la relève, « le réseautage » paraît primordial comme elles ne sont jamais passées par l’École nationale de l’humour. « Je n’ai pas fait l’École de l’humour, et ce n’est pas un complexe pour moi. Mais c’est vrai qu’au début, c’est peut-être plus difficile parce que tu n’appartiens pas à une gang. Ceux qui sortent de l’École ensemble se suivent et s’entraident beaucoup. Moi, j’étais plutôt solitaire quand j’ai commencé. Mais rapidement, tu finis par connaître des gens et tu fais ta propre gang », fait valoir Sinem Kara, que l’on a pu voir, notamment, à l’émission Le prochain stand-up.

Diversité

Diplômée en 2014 du collège Lionel-Groulx en théâtre, Sinem Kara visait d’abord une carrière de comédienne. Mais elle a rapidement déchanté, entre autres parce que les seules propositions qu’elle recevait la limitaient à la diversité. « Moi, à l’école, je jouais du Michel Tremblay. Et là, on ne me proposait que des rôles stéréotypés avec accent. C’est seulement depuis que je fais de l’humour qu’on me propose d’autres rôles parce que maintenant, on sait qui je suis. Avant, on ne voyait que mon nom sur mon CV. On faisait appel à moi juste quand on avait besoin d’une ethnie », regrette-t-elle.

Ses parents viennent de la Turquie, mais Sinem Kara a vécu toute sa vie en banlieue de Montréal, où elle était la seule à porter un nom un tant soit peu exotique. Elle s’exprime avec un accent québécois bien trempé et pourrait aisément passer pour une fille de région qui a un peu abusé du bronzage, blague-t-elle.

Dans son premier one-woman-show, Sinem Kara se plaît à se moquer du fossé culturel entre sa famille turque et ses amis québécois, sans pour autant porter une charge politique ou militante. Elle parle aussi d’un tas d’autres choses : des hauts et des bas de sa vie de nouvelle mariée ou encore de ses goûts vestimentaires discutables à l’adolescence. Pour son franc-parler ou pour son énergie débordante sur scène, d’aucuns seraient tentés de la comparer à Mariana Mazza, la provocation en moins.

Humour universel

Sinem Kara n’a jamais eu le désir de choquer, même si elle sait qu’elle s’aventure sur une fine ligne quand elle ose des blagues sur les minorités. « Ces blagues-là, ça score le plus fort quand il y a un public issu des minorités, qui nous ressemble. Les Québécois [d’origine] sont comme réticents à rire. Ils se sentent mal. Ils ont peur d’avoir l’air racistes s’ils rient de nos blagues. Mais non ! On te donne la permission de rire avec nous », seconde Douaa, qui rit elle aussi sur scène de ses origines.

Douaa s’amuse volontiers de son enfance modeste dans un milieu très multiculturel à Montréal-Nord, de ses parents marocains stricts, du choc culturel qui l’a habitée lorsqu’elle est retournée en voyage au Maghreb. Pas question pour autant d’être assimilée à « l’humour ethnique », un qualificatif qu’elle réfute vertement.

« Du moment où l’on fait des blagues sur notre famille, ça devient de l’humour ethnique. Alors qu’un Québécois qui fait la même chose avec sa famille, on ne dit pas qu’il fait de “l’humour de Québécois”. C’est juste normal que quand je parle de ma famille, je parle des différences culturelles que j’ai observées. Ce n’est pas de l’humour communautaire. Il y a des choses que je dis sur mes parents aussi qui ne sont pas typiquement marocaines. Des Québécois ou des gens d’autres cultures peuvent aussi avoir vécu exactement la même chose », tient-elle à préciser.

Génération TikTok

Si elle ne veut pas qu’on la réduise à ses origines, Douaa refuse également d’être cantonnée à TikTok, où elle cumule près de 75 000 abonnés avec ses courtes vidéos humoristiques filmées chez elle avec son cellulaire. « Il y a beaucoup de gens qui ont émergé avec des vidéos drôles sur les réseaux sociaux et qui se prétendent humoristes. Mais quand on le voit sur scène, on comprend que faire des sketches sur Internet et être humoriste, c’est deux choses différentes. Moi, je ne veux pas juste être “la fille de TikTok”, même si j’adore faire des vidéos », affirme-t-elle.

TikTok ou pas, le but premier reste de faire sa place sur scène, puis d’avoir son premier one-woman-show. Mais pour y arriver, il n’y a plus de parcours type comme avant. Il ne suffit plus d’être invité à un gala d’humour ou de décrocher un contrat pour une chronique à la radio pour que sa carrière décolle. Sinem Kara a participé à deux galas Juste pour rire, mais elle dit n’en avoir vu aucun bénéfice. A contrario, chaque fois qu’elle est apparue au balado Sous écoute de Mike Ward, l’effet sur sa notoriété a été immédiat.

Internet apparaît aujourd’hui comme le meilleur moyen de se faire connaître. Dans cette course effrénée à la vidéo virale, Sinem Kara n’y est pas aussi à l’aise que son amie Douaa, et elle regrette parfois de ne pas avoir été humoriste de la relève à une autre époque.

« Les réseaux sociaux, c’est un métier complètement différent de celui d’humoriste. Maintenant, il faut être réalisateur, caméraman, mais parfois, on n’a pas toutes ces capacités-là. Pour que je sois vraiment bonne avec TikTok, il faudrait que je fasse ça à temps plein, mais je n’aurais plus autant de temps pour travailler sur mes textes », souligne-t-elle.

Vu le succès aujourd’hui à sa portée, Sinem Kara aura bien fait, finalement, de privilégier ses textes.

Sa face me dit d’quoi Sinem Kara et Douaa, le 17 août au ComediHa ! Club, à Québec, dans le cadre du festival du même nom