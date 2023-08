Les flâneurs

Mère manquante, petite-fille manquée

Succès international de la presse littéraire en 2021, Entre toutes les mères constitue un thriller psychologique des plus haletants et saisissants. Le roman, bien que fictif, force le lecteur à plonger dans ces douloureuses questions de la maternité dont les réponses sont parfois inavouables. Aime-t-on d’emblée les enfants que l’on met au monde ? Les aime-t-on tous également ? Et eux, nous aiment-ils instantanément ? La plume acérée de ce tout premier roman d’Ashley Audrain nous révèle un univers angoissant, où la vie de mère est aux antipodes de ce qu’elle devait être.