Le vol d’oeuvres d’art fascine au grand écran, comme dans les romans

La subtilisation d’oeuvres d’art constitue un crime bien mystérieux, digne d’une aventure d’Arsène Lupin. Mais qui sont les voleurs d’art, aujourd’hui ? Quelles créations volent-ils ? Dernier texte d’une série à dévorer comme un roman policier : les vols d’oeuvres d’art au coeur de la littérature et du septième art.

Du célèbre tableau de Léonard de Vinci subtilisé dans le film Le vol de la Joconde (1931) à la statuette dérobée dans l’album de Tintin L’Oreille cassée, le cinéma, la littérature et la bande dessinée regorgent d’histoires de vols d’oeuvres d’art et d’artefacts archéologiques, aussi bien réels que fictifs. L’aspect impressionnant et mystérieux de ce type de crimes nourrit l’engouement du public pour des intrigues sur le sujet.

« Ça fait du bon cinéma. À la fois parce que c’est spectaculaire, mais aussi parce que ça vient chercher un affect assez naturel : ce côté chasse au trésor qui fait un peu rêver le public », avance François Le Moine, avocat au cabinet Règles de l’art spécialisé en droit de l’art.

L’idée que les musées conservent des « choses assez exceptionnelles avec une grande valeur marchande » contribue à la fascination du public pour des récits de vols dans ces établissements, renchérit Yves Bergeron, titulaire de la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la culture à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

M. Bergeron soulève que dans la culture populaire, on retrouve d’ailleurs de nombreuses histoires impliquant des musées. C’est le cas de l’album des aventures de Tintin L’Oreille cassée, signé Hergé. Le jeune reporter se rend en Amérique du Sud pour récupérer une statuette d’une grande rareté qui a été volée au musée ethnographique.

18 C’est le nombre de toiles volées lors du cambriolage qui a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal en 1972. Des tableaux d’illustres peintres comme Rembrandt, Rubens et Delacroix ont été subtilisés cette nuit-là.

Au cinéma, il y a notamment L’Affaire Thomas Crown (1999), du réalisateur John McTiernan. Le long métrage raconte l’histoire d’un gentleman cambrioleur milliardaire qui dérobe une toile de Claude Monet, Saint-Georges-Majeur au crépuscule, au Musée d’art métropolitain de New York.

L’immense célébrité de certaines oeuvres a souvent attiré l’attention de scénaristes et auteurs, qui en ont fait le moteur de leur intrigue, souligne Maria Silina, qui enseigne au Département d’histoire de l’art de l’UQAM.

Les tableaux de Léonard de Vinci en sont un exemple. « Il est l’un des premiers artistes-célébrités de l’histoire de l’art européen. Ses oeuvres font partie du patrimoine mondial de l’humanité et sont devenues des objets de la culture moderne de masse et du tourisme », soulève Maria Silina.

Le long métrage Le vol de la Joconde (1931), réalisé par Géza von Bolváry, est d’ailleurs inspiré du cambriolage de l’illustre toile du grand maître de Vinci en 1911. Le tableau qui avait été dérobé au musée du Louvre a été retrouvé deux ans plus tard.

Histoires de restitution

Si les vols d’oeuvres d’art ont donné lieu à de multiples films, la question de leur restitution a aussi été portée à l’écran.

M. Le Moine donne en exemple le long métrage La dame en or (2015), de Simon Curtis. Le film débute en 1998 et retrace la bataille juridique de Maria Altmann pour récupérer notamment, d’un musée autrichien, une célèbre toile peinte par Gustav Klimt. Le Portrait d’Adele Bloch-Bauer I, qui appartenait à la famille de Mme Altmann, avait été spolié par les nazis sous le Troisième Reich. « C’est une histoire sur les conséquences des vols et des pillages irrésolus », souligne l’avocat.

En cinéma et en littérature, l’une des tendances actuelles est d’aborder le vol d’oeuvres d’art à travers la question des « infrastructures systémiques construites par les États, notamment le colonialisme et les guerres », soutient Maria Silina.

Lorsque le conflit en Ukraine sera terminé, une pléthore de films et de romans au sujet des oeuvres d’art pillées durant cette période verra le jour, croit Yves Bergeron. « J’en suis persuadé parce que ça permet en même temps de parler des questions d’identité et de conflit. Et ça révèle aussi le pouvoir des oeuvres et des objets qu’on retrouve dans les musées. »

Des films qui n’ont pas encore été faits

François Le Moine espère que des histoires d’oeuvres d’art dérobées continueront de prendre l’affiche. Selon lui, certains vols marquants de tableaux pourraient encore faire l’objet de grands films.

Du lot, il mentionne le cambriolage qui a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal en 1972, où 18 toiles ont été volées. « C’est très spectaculaire. C’est en plein milieu de la nuit et, comme dans les bons films d’action, les voleurs descendent du toit sur une corde et ils maîtrisent les gardiens de sécurité », raconte l’avocat.

Des tableaux d’illustres peintres comme Rembrandt, Rubens et Delacroix ont été subtilisés cette nuit-là. « Il me semble qu’un jour, il faudrait qu’on se penche sur cette question-là [au cinéma] », souligne celui qui est aussi chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.