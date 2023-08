Non, l’Oncle Georges n’est pas devenu «mononcle»

Après 40 ans de carrière, Daniel Lemire sait très bien qu’il n’est plus la coqueluche du jour. Et il n’essaie pas de l’être non plus. L’humoriste, qui parcourt ces jours-ci le Québec avec son nouveau spectacle, sait qu’il ne ratisse plus aussi large qu’avant avec son style moins intime, plus politique, et ses personnages hauts en couleur, comme Ronnie et Oncle Georges. Certains seront peut-être tentés de le taxer de has-been, mais l’homme derrière Yvon Travailler n’en a cure.

« On est tous le ringard de quelqu’un. Il y a des gens qui me disent que les personnages ne sont plus à la mode. Mais qui a décidé ça ? La mode, je ne m’en préoccupe pas vraiment », tonne Daniel Lemire, qui aura 68 ans en octobre.

Pour le nouveau spectacle qu’il a commencé à roder il y a un an, Daniel Lemire n’avait pas envie de se dénaturer pour se plier au jeunisme ambiant. Tant pis, s’il ne rallie plus la génération montante. « Oui, c’est vrai, il y a beaucoup de têtes blanches dans mes spectacles. Il y a quand même quelques jeunes aussi, mais je ne fais rien pour aller les chercher », reconnaît-il, et il en est fort aise.

S’il souhaite rester authentique, Daniel Lemire n’en mesure pas moins l’importance de se renouveler. Hors de question d’avoir l’air d’un humoriste dépassé qui carbure à la nostalgie. Les thèmes qu’il aborde sur scène sont collés sur l’actualité. C’est naturel pour lui, qui continue de lire assidûment les journaux, même si parfois les nouvelles en provenance du sud de la frontière lui sont pénibles, tellement elles lui paraissent pathétiques.

Tourné vers l’actualité

En spectacle, Daniel Lemire préfère en rire. Il se moque allègrement de tous ces « fous de Dieu » qui ont émergé dans la vie politique américaine depuis l’ascension de Trump. « Il y a tellement de choses qui se passent dans l’actualité. J’ai toujours préféré parler d’actualité dans mes spectacles plutôt que de moi. Je laisse ça à d’autres. Qu’est-ce que je pourrais apporter de plus en m’épanchant sur ma vie ? À la télé, en ce moment, je trouve que c’est très people. Les vedettes viennent parler de leurs problèmes. Mais moi, ça me rend toujours un peu mal à l’aise. Des problèmes, tout le monde en a. Pourquoi les miens seraient-ils plus importants ? » se demande l’humoriste, qui n’a jamais joué le jeu des revues à potins.

Sous les traits de ses célèbres personnages Yvon Travailler et Edmond, il préfère parler de la pénurie de main-d’oeuvre et de la multiplication des identités sexuelles. Quant à l’illustre Oncle Georges, il a droit à un numéro sur la retraite dans ce nouveau spectacle.

« Le plus gros défi avec ce nouveau spectacle, c’était de renouveler les personnages, de leur trouver quelque chose d’actuel à dire. Mais à date, ça se passe bien », indique celui qui se fait délibérément plus discret dans l’espace public depuis une dizaine d’années.

Tournée d’adieu ?

L’heure de la retraite n’avait cependant pas encore sonné pour Daniel Lemire. La pandémie lui a fait prendre conscience que la scène lui manquait. Il lui fallait au moins remercier son public une dernière fois pour ces 40 années de carrière, laisse-t-il entendre, sans pour autant faire une Dominique Michel de lui-même, au cas où l’envie de remonter sur scène lui reprendrait dans quelques années. « Je ne dis pas trop que c’est la dernière tournée. Mais à l’âge que j’ai, ça se pourrait », résume-t-il.

Daniel Lemire n’était pas remonté sur scène depuis 2019, lors de sa tournée avec son ami Pierre Verville, mais son dernier spectacle solo remontait à 2015. En moins de 10 ans, le milieu de l’humour a considérablement changé. Montréal n’est plus le centre névralgique de la vie culturelle depuis l’ouverture de salles de spectacle dans les couronnes, où se concentre la grande part du public francophone.

Autre bouleversement majeur : l’apparition des comedy clubs a quelque peu rendu caducs les galas Juste pour rire, autrefois si prisés. Au point où le plus grand festival d’humour au monde a décidé cette année de mettre de côté la formule, qui a fait son succès à ses débuts et où la carrière de Daniel Lemire a véritablement pris son envol lors de la première édition, en 1983.



« Quand j’ai commencé, il y avait quatre ou cinq humoristes au Québec. Aujourd’hui, il y en a quatre ou cinq nouveaux qui sortent par année ! Est-ce que c’est trop ? Ce n’est pas à moi d’en juger, mais l’offre dépasse clairement la demande. C’est beaucoup plus difficile qu’avant de faire sa place. Oui, il y a le Web, mais la télévision et la radio accordent beaucoup moins de place à l’humour qu’avant », remarque Daniel Lemire, qui est conscient d’avoir connu les meilleures années du show-business humoristique.

Gala hommage

Le show-business, Daniel Lemire en a atteint le sommet à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Mais même durant cette période, il a toujours tenu à garder une saine distance avec le reste du milieu. On se souviendra qu’en 2000, au moment où Daniel Pinard avait dénoncé les blagues homophobes faites à son endroit à l’émission Piment fort, il avait soulevé l’ire de certains de ses collègues en prenant à son tour la parole contre la vulgarité en humour. Encore aujourd’hui, la facilité à laquelle ont recours nombre d’humoristes pour faire rire l’agace.

« J’ai l’impression que c’est beaucoup l’influence des humoristes américains, qui peuvent être très trash dans leurs propos. Mais c’est une société qui est très puritaine, alors je pense que cet humour est une manière de répondre à ça. Au Québec, je vois moins l’intérêt pour ça. Cela dit, on ne peut pas tous parler d’actualité. Tout le monde essaie de trouver sa niche et c’est correct. “Qui suis-je.... imbéciles ?” dirait sûrement Yvon Travailler », lance à la blague Daniel Lemire, pince-sans-rire sur scène comme dans la vie.

Au stade où il est rendu dans sa carrière, Daniel Lemire n’a plus peur de déplaire. Pour autant, son franc-parler ne semble pas lui avoir attiré tellement d’ennemis dans le milieu. Plusieurs personnalités, comme Lise Dion, Laurent Paquin ou encore Rosalie Vaillancourt, participeront d’ailleurs le 22 août à un gala hommage dans le cadre du festival ComédiHa ! pour célébrer les 40 ans de carrière de ce géant de l’humour au Québec.

Daniel Lemire, 40 ans de carrière Le 22 août au Grand Théâtre de Québec. Diffusion à TVA à l’automne ou à l’hiver. Avec Denis Bouchard, Lise Dion, Sonia Vachon, Yannick de Martino, Rosalie Vaillancourt, Laurent Paquin et Jean-François Mercier, entre autres.