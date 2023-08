Apprendre à devenir la prochaine Rita Baga

Popularisé par le phénomène télévisuel RuPaul’s Drag Race, l’art de la drag est aujourd’hui plus en vogue que jamais. Mais on ne devient pas les Rita Baga, Mona de Grenoble et Barbada de demain en un claquement de doigts. Dans un milieu prônant l’autodidaxie, une école de drag a ouvert ses portes récemment à Trois-Rivières pour donner un coup de pouce à la relève. Le Devoir s’y est invité le temps d’un cours de danse en talons hauts.

Les talons claquent frénétiquement sur le plancher au rythme de la chanson Free Woman de Lady Gaga. Face au miroir, les yeux rivés sur leur silhouette, les élèves marchent en petit groupe en ligne droite, tentant, parfois maladroitement, de rester naturels et, surtout, debout sur leurs talons hauts.

« C’est bien, c’est bien ! » lance vigoureusement Francis Boisvert, alias Trashy la Drag, pour les encourager, en analysant leur démarche dans les moindres détails. « Maintenant, on va aussi rouler les hanches comme ça et ajouter quelques pas de danse. Le but, c’est de faire ça sans se bêcher et d’avoir du fun », poursuit le fondateur de l’école en leur montrant le prochain exercice.

Un à deux soirs par mois depuis avril, ce technicien en informatique à la Ville de Trois-Rivières s’improvise professeur de drag. C’est dans le studio de danse Niko Solanakis, dans l’ouest de la ville, qu’il a établi son école, baptisée de son nom de scène, Trashy la Drag.

Il y organise des ateliers de maquillage, de couture, d’animation ou encore de danse. Ses cours attirent autant des femmes que des hommes, âgés de 15 à 50 ans. La plupart viennent de la région de Trois-Rivières, mais certains n’hésitent pas à faire la route de Québec, de Montréal ou des Laurentides. Lors du passage du Devoir, le jeune Caleb Labrèche, 13 ans, drag queen en devenir, avait justement fait la route de Montréal avec sa grand-mère pour assister au cours.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Accompagner la relève

Le but de l’école, explique son fondateur, est d’enseigner les compétences de base nécessaires pour devenir drag queen, drag king ou drag « créature ». Car la drag ne consiste pas juste à revêtir un déguisement flamboyant et à gesticuler sur scène, illustre-t-il : c’est bien plus complexe.

Francis Boisvert aime mieux parler d’« art ultime ». « On n’excelle pas nécessairement dans une chose, mais on est un peu bons dans tout. On va faire de l’humour, de la danse, du lipsync. On fait aussi nos costumes et on se maquille nous-mêmes. […] On peut créer des personnages à l’infini, et ça donne des spectacles extrêmement variés », soutient-il.

Mais comme n’importe quelle discipline, tout ça s’apprend. Or, avant que l’école Trashy la Drag ne voie le jour, il y a quelques mois, il n’existait pas de cours pour se perfectionner au Québec.

« Traditionnellement, on apprend sur le tas et beaucoup via des concours dans les bars et les salles de spectacle, où tu te fais juger devant tout le monde. Il y a beaucoup de compétition, il faut jouer du coude pour faire son chemin. […] Ça peut être vraiment difficile sur la confiance en soi », explique celui qui a justement dû passer par cette voie. « J’ai “scrappé” beaucoup de morceaux de tissu sans vraiment savoir ce que je faisais avec ma machine à coudre, raconte-t-il en riant. J’en ai fait plein, des numéros sur scène où le monde dans la salle me regardait en se disant : “Coudonc, où est-ce qu’il s’en va avec ses skis, lui ?” »

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Aujourd’hui, après avoir accumulé sept ans d’expérience, en s’améliorant à coups d’essais et erreurs, il admet qu’il aurait aimé qu’on le prenne par la main à ses débuts pour rendre la pente d’apprentissage plus douce.

Et il est loin d’être le seul. Au fil de ses rencontres des dernières années, il a mesuré à quel point il y avait un réel besoin d’accompagnement et de formation chez les drags de la relève. « C’est pas tout le monde qui est à l’aise d’apprendre seul sur YouTube et de monter sur scène en acceptant de ne pas être bon au début. Il y a des gens qui veulent répéter avant, au sein d’une communauté. Et il y en a d’autres qui veulent juste apprendre, sans vouloir faire de la scène aussi », souligne-t-il.

Avec son école, il espère répondre à ce besoin en offrant un espace où la concurrence fait place à l’entraide. Il ne cache pas non plus sa volonté de sortir la drag du milieu des bars pour en faire une discipline artistique à part entière et atteindre un plus large public. Il souhaite ainsi contribuer à rendre son milieu mieux accepté dans la société.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Flots de critiques

« J’ai reçu beaucoup d’amour et de bons commentaires en ouvrant l’école. Mais c’est aussi venu avec beaucoup de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Les gens n’ont pas compris le concept et pensaient que je voulais montrer de la sexualité à des personnes trop jeunes », raconte Francis Boisvert en lâchant un soupir d’exaspération.

Ces critiques haineuses à l’égard de son école s’inscrivent dans un mouvement plus large au Québec. À coups de pétitions, de manifestations ou de campagnes de haine en ligne, certains n’hésitent pas à montrer leur désaccord avec cette forme d’art. Pour eux, les drag queens prennent trop de place et sont une « mauvaise influence » pour la jeunesse.

J’ai reçu beaucoup d’amour et de bons commentaires en ouvrant l’école. Mais c’est aussi venu avec beaucoup de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Les gens n’ont pas compris le concept et pensaient que je voulais montrer de la sexualité à des personnes trop jeunes.

L’an dernier, par exemple, un mouvement de protestation s’était vivement opposé à la tenue de l’heure du conte de la populaire drag queen Barbada de Barbades. Il s’agit d’une activité proposée dans différentes bibliothèques depuis 2016 et durant laquelle Barbada fait la lecture d’un conte à des enfants du primaire. Une activité qui veut justement promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion.

Aux yeux de Francis Boisvert, il y a surtout beaucoup de mécompréhension envers les drags. « J’ai l’impression que le meilleur outil pour vaincre la haine contre notre milieu est de prouver aux gens que la drag, c’est un art avant tout — et de le démocratiser. […] Moi, je désire qu’on voie Rita Baga et Marie-Mai sur un pied d’égalité. Ce sont deux artistes qui font de la scène. »