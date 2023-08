Des aides COVID aux musiciens se font toujours attendre

La pandémie est maintenant chose du passé pour le milieu de la musique, mais des aides débloquées par Québec durant cette période pour les auteurs-compositeurs et les éditeurs musicaux se font toujours attendre. La SOCAN, la principale organisation de gestion collective de droits d’auteur au Canada, avait le mandat de distribuer ces sommes parmi ses membres pour répondre à l’annulation de spectacles en raison de la situation sanitaire. Mais voilà que le processus accuse d’importants retards.

« Il n’y a pas eu d’erreur de notre part. Ce n’est pas qu’on a été débordés, c’est que notre structure n’est pas faite pour ça. On n’est pas une organisation qui distribue habituellement des subventions gouvernementales. On devait donc mettre en place une structure pour le faire », reconnaît Alexandre Alonso, directeur exécutif des affaires du Québec à la SOCAN.

En temps normal, la SOCAN (la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) est la principale entité privée au Canada qui s’occupe de percevoir les sommes revenant aux ayants droit lorsqu’une chanson joue à la radio ou lors d’un spectacle. Le temps d’attente pour être payé est estimé à neuf mois. Or, Le Devoir a appris que la SOCAN dépasse largement ses délais habituels en ce qui a trait aux aides COVID.

La SODEC hausse le ton

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d’État chapeautée par le ministère québécois de la Culture, a octroyé en mars 2022 à la SOCAN une somme de 110 000 $ pour compenser en partie les pertes subies par les ayants droit lors de la première année de la pandémie. Or, cette cagnotte n’a pas encore été complètement redistribuée parmi les ayants droit québécois. La SOCAN a promis de le faire d’ici la fin du mois.

Tant que l’argent couvrant l’année 2020-2021 ne sera pas complètement acheminé aux ayants droit, la SODEC ne débloquera pas les sommes qui étaient prévues pour l’année pandémique 2021-2022. La société d’État est en train d’évaluer à combien s’élèvera cette seconde enveloppe, qui sera distribuée plus rapidement par la SOCAN que la première, espère-t-on.

« La SODEC est intervenue auprès de la SOCAN, car elle s’attend à ce que les droits d’auteur soient réglés de manière diligente. […] La SODEC rencontrera à nouveau la SOCAN en septembre pour faire le point. La SODEC n’acceptera pas d’autres retards de traitement », a tenu à spécifier la SODEC par courriel.

Où est l’argent de l’aide à la billetterie ?

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), l’autre grande société d’État rattachée au ministère de la Culture, avait également prévu d’aider financièrement les ayants droit pour les pertes causées par la pandémie. La méthode selon laquelle est distribuée l’aide du CALQ diffère légèrement de celle de la SODEC. La part revenant aux ayants droit équivaut à un pourcentage de l’aide à la billetterie, qui est d’abord versée par le CALQ aux différents diffuseurs de partout au Québec. La SOCAN a la tâche de collecter ensuite les sommes dues aux ayants droit auprès des diffuseurs plutôt que directement au CALQ.

Dans ce cas aussi, l’argent se fait attendre. La SOCAN indique avoir versé aux ayants droit, depuis le début de la pandémie, 180 000 $ provenant du CALQ. Une cagnotte supplémentaire de 270 000 $ devrait aussi être répartie sous peu parmi les ayants droit. Ce montant n’est toutefois pas définitif. D’autres sommes consenties par le CALQ sont attendues dans les prochains mois, comme le programme de l’aide à la billetterie ne se termine que l’an prochain.

180 000 $ C’est la somme provenant du CALQ que la SOCAN indique avoir versée aux ayants droit depuis le début de la pandémie.

David Murphy, qui est propriétaire d’une entreprise de gestion de droits musicaux, est tenté de croire que les chiffres avancés par la SOCAN ne représentent qu’une petite partie des montants découlant du CALQ. Excédé par les longs délais, il appelle aujourd’hui le gouvernement à faire pression sur la SOCAN pour accélérer le processus de redistribution.

« L’aide publique versée par le gouvernement du Québec afin de soutenir les créateurs de musique pendant la pandémie ne s’est malheureusement pas rendue dans les poches de ceux à qui étaient destinées les sommes. Il était de la responsabilité de la SOCAN de s’en assurer. Le gouvernement du Québec doit exiger des comptes de la SOCAN, à l’égard des sommes non distribuées destinées aux créateurs et éditeurs de musiques », a pris soin d’ajouter par écrit David Murphy, qui est membre de l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM).

Une réalité « complètement distincte » au Québec

David Murphy est à l’origine d’une demande d’action collective déposée l’an dernier contre la SOCAN dans un tout autre dossier. Il reproche à la SOCAN d’avoir modifié durant une courte période la manière de calculer les redevances tirées des chansons qui jouent à la radio, ce qui a considérablement désavantagé les artistes québécois.

La Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) accuse la SOCAN, une organisation pancanadienne, d’être quelque peu déconnectée de la réalité québécoise. Les retards dans la livraison des aides COVID en sont une nouvelle fois la preuve, selon Ariane Charbonneau, la présidente de la SPACQ. « La réalité du Québec est complètement distincte. Ici, chaque dollar compte, et on s’attend de la part d’une société de gestion collective de droits d’auteur qu’elle aille chercher tous les montants disponibles », souligne-t-elle.

Il est vrai qu’une fois redistribuées parmi la kyrielle d’ayants droit au Québec, les aides pandémiques de la SODEC et du CALQ ne représentent que de petits montants. On parle souvent de chèques de quelques centaines de dollars, tout au plus de quelques milliers de dollars. Mais ces montants n’en demeurent pas moins importants, précise Jérôme Payette, le directeur général de l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM).

« La SOCAN s’est éloignée [au cours des dernières années] de ce qui se fait au Québec. On a un rapport très particulier à notre industrie, où chaque dollar compte, et visiblement la SOCAN en a échappé quelques-unes dernièrement », renchérit-il