Line Richard remporte le prix Robert-Cliche

Comme toute bonne Québécoise, Line Richard a, dans sa jeune vingtaine, entassé, entre deux semestres en littérature à l’Université Laval, sac à dos, sac de couchage et bottes de randonnée dans sa voiture d’occasion pour aller voir en Colombie-Britannique si elle y était. L’expérience a été si concluante qu’elle a refait le voyage trois autres fois, traversant et se laissant traverser par l’immensité des paysages canadiens.

Martin et Léa, le duo père-fille au coeur de son premier roman, La rumeur du ressac, entreprennent le même périple, qui les mènera de Montréal jusqu’à l’archipel Haida Gwaii, situé au sud de l’île de Vancouver, pour y répandre les cendres de Suzanne, la mère de Léa, qui s’est récemment enlevé la vie. En effectuant un pèlerinage vers l’un des derniers lieux qui ont connu Suzanne heureuse, Martin espère que sa fille pourra trouver des ancrages dans le vivant.

« J’ai commencé à écrire en 2017. J’avais envie de me pencher sur la force et la résilience, sur la façon dont les blessures transforment les individus, raconte l’écrivaine, aujourd’hui âgée de 47 ans. Le décor canadien, que je connais bien, était propice à illustrer cette fuite vers l’avant. Au fil du récit, les paysages se déploient telles des haltes sur la route des personnages pour leur permettre de traverser chaque étape du deuil. » D’abord abattus sur les routes de l’Ontario, les deux acolytes font par la suite des rencontres empreintes de bienveillance dans la vastitude des Prairies, avant de franchir dans les Rocheuses le dernier rempart qui les sépare de l’océan, et de la renaissance qu’il symbolise.

Les aspérités du fleuve

En envoyant son manuscrit au comité de sélection du prix Robert-Cliche, qui récompense et permet la publication d’un premier roman, Line Richard n’avait aucune attente. « J’avais l’impression que le prix récompensait souvent des oeuvres plus décalées, plus éclatées, alors que mon roman est de facture plus classique. »

L’autrice n’en est toutefois pas à ses premières armes avec l’écriture. Depuis de nombreuses années, elle monte sur scène dans les cabarets littéraires pour partager sa poésie et ses textes narratifs avec le public. En 2018, elle a publié aux Éditions 3 sista, une petite maison gaspésienne, un recueil de nouvelles intitulé Soudain, le paysage, dans lequel elle explorait également les questions de la transformation et du voyage.

La rumeur du ressac, un roman lumineux et plein d’espoir, est né lors d’une visite à Montréal en 2016. « Les rues étaient bondées sous le soleil d’un chaud après-midi d’automne. Je suis entrée dans un café. Sur une scène, une femme chantait Suzanne de Leonard Cohen. J’ai tout de suite eu l’idée de cette artiste hypersensible au coeur d’enfant, entraînée dans la noirceur par ses démons. L’histoire s’est par la suite déployée autour de personnages qui doivent apprendre à vivre sans elle. »

À travers l’oeil de Suzanne, grande amoureuse du fleuve et de ses aspérités, Line Richard trouve aussi de quoi sublimer l’une de ses régions préférées au monde : la Baie-des-Chaleurs. « Je suis guide naturaliste sur l’île Bonaventure, à Percé. Je suis d’accord avec André Breton, qui la décrivait comme un lieu surréaliste magique. Pour moi, c’est l’endroit idéal pour incarner la résilience et la transformation. La Gaspésie façonne les gens autrement », souligne celle qui se dit inspirée par les écrits et par la proximité avec la nature d’auteurs tels que Christian Guay-Poliquin et Anaïs Barbeau-Lavalette.

C’est non loin de là, à Saint-André-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent, que Martin et Léa choisissent de refaire leur vie, de se reconstruire et de trouver un sens, une finalité à la tragédie qui les a mis sur la route. C’est aussi là que Léa devra quitter les turbulences de l’enfance pour faire ses premiers pas dans l’âge adulte, ses premiers choix, et transformer son parcours et ses deuils en force et en lumière.

Au rythme des marées

Bien que simple sur le plan narratif — le texte ne dérogeant pas trop aux codes traditionnels du récit initiatique —, La rumeur du ressac puise sa richesse dans sa forme, d’une grande musicalité. Ici, chaque phrase se déploie dans une tonalité et une rythmique d’une précision mathématique, qui donne au tout un souffle fluide et mélodique.

En plus de refléter l’importance des sons et de la musique dans le corps du récit — « on me dit souvent que mon écriture est cinématographique, peut-être parce que j’ai été inspirée par les films Paris, Texas (1984) et Route 132 (2010) » —, cette cadence épouse le mouvement continuel des protagonistes, ainsi que les agitations de leurs paysages intérieurs et de ceux qui défilent devant leurs yeux.

« Respecter cette musique que j’entendais en tout temps à l’intérieur de moi a posé un grand défi d’écriture. Bien que ça se soit fait de manière instinctive, j’ai beaucoup retravaillé le texte avec mon éditeur pour que ça reste naturel, que ça ne sonne pas comme une corneille. Je suis satisfaite, car je pense que le rythme apporte une ambiance, un bercement qui rappelle le mouvement des vagues, le fameux ressac si essentiel à l’histoire. »

