«Ladies First»: l’essentielle contribution féminine au rap

À l’aube du 50e anniversaire de naissance du hip-hop, trois journalistes et réalisatrices américaines braquent leurs caméras sur les femmes qui ont contribué au développement du genre musical dans une remarquable minisérie documentaire présentée dès le 9 août sur Netflix, Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop. Y sont célébrées les musiciennes, évidemment, mais aussi les femmes de l’industrie, demeurées elles aussi trop longtemps dans l’ombre.

Les réalisatrices (Hannah Beachler, Raeshem Nijhon et dream hampton) ont choisi de nous présenter l’oeuvre en quatre épisodes (de 45 à 60 minutes), eux-mêmes divisés par chapitres, mais le premier épisode est si bon qu’on a envie de tout écouter d’un coup. Il donne surtout la parole aux pionnières par le biais d’entretiens exclusifs. On retrouve bien évidemment l’attachante Queen Latifah (devenue ensuite une personnalité du petit et du grand écran aux États-Unis), mais on retient surtout le récit de Roxanne Shanté.

Juste découvrir l’histoire de Shanté et entendre son point de vue sur les femmes dans le hip-hop mérite qu’on plonge dans Ladies First : originaire des HLM de l’arrondissement Queens, à New York, elle attrape la piqûre du rap à l’adolescence et se joint au collectif Juice Crew, formé de Biz Markie, Big Daddy Kane, Masta Ace et plusieurs autres. Roxanne Shanté passera à l’histoire autant pour son talent au microphone que pour son sens de la répartie : objet de moqueries dans une chanson (Roxanne, Roxanne) d’un collectif rival (U.T.F.O.), elle répondra avec sa propre salve d’insultes sur Roxanne’s Revenge, considérée comme la première « diss track » de l’histoire du hip-hop.

L’anecdote, livrée tôt dans le premier épisode, symbolise tout ce que les femmes ont eu à affronter pour se tailler une place sur la scène : la misogynie, la violence, le dénigrement basé sur l’apparence ou la couleur de la peau (le thème du colorisme sera l’un des nombreux à être abordés, en marge de la musique), l’insécurité financière, etc. Roxanne Shanté se retrouve dans le collimateur de bon nombre de rappeurs mâles de l’époque — dans une captation de concert, on en entend même un la menacer de mort. Shanté, à l’époque, n’a que 14 ou 15 ans !

Si la série n’innove pas sur la forme en présentant des entretiens exclusifs (MC Lyte, Da Brat, Rah Digga et Bahamadia, étoiles des années 1990 et 2000), des images d’archives (qui remédient à l’absence remarquée des témoignages des Salt-N-Pepa, Lauryn Hill et Missy Elliott) et des vidéoclips de tubes écrits et interprétés par des femmes, sa trame narrative, elle, est particulièrement bien ficelée.

Ainsi, les réalisatrices racontent cette histoire de manière chronologique en s’attardant sur des aspects particuliers de la réalité que les musiciennes (et femmes de l’ombre) rencontrent dans cette industrie, qui, aujourd’hui, voit surgir une nouvelle génération de superstars féminines telles que Cardi B, Megan Thee Stallion, Nicky Minaj ou encore Ice Spice, lesquelles n’avaient pas encore percé au moment où la réalisatrice Ava DuVernay proposait sa propre version de l’histoire du rap au féminin, dans la télésérie My Mic Sounds Nice: A Truth About Women and Hip Hop (2010).



Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop, sur Netflix dès le 9 août.